ГАИ объяснила, зачем вводит штрафные баллы за нарушение ПДД 7 14.05.2018, 8:06

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Проект изменений в законодательство вынесен на «общественное обсуждение».

Ради профилактики и чтобы дисциплинировать водителей. Так замначальника республиканской ГАИ Александр Цегельник в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» объяснил инициативу МВД о баллах, которые автовладельцам будут начислять за нарушение правил дорожного движения. Сейчас проект изменений в законодательство вынесен на общественное обсуждение, сообщает БелТА.

— Любое нарушение, даже если оно самое малозначительное, если оно повторяется многократно, приведет к тяжелым последствиям. То есть будет совершено ДТП, которое приведет к гибели или травмированию людей. Это подтверждается практикой, — сказал Александр Цегельник. — Мы бы хотели эту ситуацию спрофилактировать и заставить задуматься этих граждан отказаться от систематического нарушения ПДД.

Помимо выписывания штрафов, МВД хочет начислять водителям штрафные баллы за каждое правонарушение: правил дорожного движения: от 1 до 4 в зависимости от их серьезности и последствий.

Тех, кто за календарный год заработает 15 штрафных баллов даже за мелкие, но частные нарушения, предлагают лишать прав на шесть месяцев.

На такую инициативу ГАИ подтолкнула ухудшившая дорожная ситуация в стране: с начала года в Беларуси произошло 861 ДТП, в которых погибли 152 человека.

Также с 2020 года хотят признать недействительными так называемые бессрочные права, которые выдавались в Советском Союзе и уже независимой Беларуси до 1995 года. Такие документы нередко подделывают, а их законные обладатели не проходят медосмотр по графику.

Помимо этого, в Беларуси хотят ввести отдельную категорию прав для водителей мотовездеходов и разрешить сдавать экзамены в ГАИ на машинах с автоматической коробкой передач.