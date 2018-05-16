Еще один удар в спину Путину от Эрдогана 9 Ростислав Демчук

16.05.2018, 14:59

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Реджеп Эрдоган

Фото: reuters

Все страны мира на собственных примерах показывают, как надо действовать с РФ.

Ох, обкладывают Россию со всех сторон.

Президент Турции Реджеп Эрдоган воткнул еще один нож в спину Путину. Турция отменила безвизовый режим с Россией.

Все цивилизованные страны мира на собственных примерах показывают, как надо действовать с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отменить безвизовый режим с Россией, который действовал с 2005 года. Такое решение турецкий лидер объяснил солидарностью с Евросоюзом и США по «делу Скрипаля» и химической атаке в сирийской Думе.

— Я переговорил с президентами США, Франции и премьер-министром Великобритании. Мы едины в намерении дать отпор российской угрозе, которая подрывает основы миропорядка и угрожает стабильности в регионе, — заявил Эрдоган. Он добавил, что Путин ему не друг и «никогда им не был».

Кроме того, президент Турции хочет защитить страну от «туристов из России, которые разрушают ее изнутри». Как сообщают местные СМИ, на прошлой неделе состоялось заседание Совбеза Турции, на котором министр по делам туризма доложил об «ужасных последствиях безвизовых отношений с Россией». «Россияне выпивают ежедневно больше алкоголя, чем турецкие граждане за десятилетие. Полотенца, фены, халаты, бра, и все что плохо лежит — массово воруют и увозят в Россию. В результате доходы перестали перекрывать расходы на восстановление гостиничной инфраструктуры», — отметил министр.

Ростислав Демчук, «Фейсбук»