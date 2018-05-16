Германия договорилась с европейскими партнерами сохранить сделку по Ирану 16.05.2018, 16:05

Бундестаг заслушал доклад главы МИД Хайко Мааса.

Берлин договорился с европейскими партнерами о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в бундестаге, сообщает пресс-служба министерства.

«Пока у нас есть шанс сохранить этот важный элемент международного порядка в области разоружения, мы не должны оставлять камня на камне. Без этого соглашения будет больше неопределенности относительно того, что произойдет в Иране и на Ближнем Востоке, и мы хотим предотвратить это, продолжая ядерную сделку с Ираном», — пояснил дипломат.

Ранее о том, что европейские участники «шестерки» международных посредников договорились о работе над сохранением ядерной сделки заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, стороны обсудили практические экономические меры по поддержке этого соглашения. Основная цель сейчас — спасти сделку и все ее аспекты. Речь идет о поиске решения для сохранения экспорта иранской нефти и сотрудничества в банковском секторе.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе страны из СВПД и введении в будущем санкций против Тегерана. Также Трамп пообещал ввести ограничения против компаний из ЕС, которые после выхода Вашингтона из сделки продолжат сотрудничать со структурами Ирана. Минфин США 15 мая ввел санкции против главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сеифа и исламского банка «Аль-Билад».

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана.

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке.

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.