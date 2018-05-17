В РФ отложили принятие закона о наказании за соблюдение санкций 3 17.05.2018, 11:41

Причиной стала критика законопроекта со стороны бизнеса.

Второе чтение в Госдуме законопроекта, вводящего уголовную ответственность за исполнение введенных против России санкций, отложено, передает

ТАСС. Депутаты поддержали предложение спикера Вячеслава Володина сперва провести консультации с деловым сообществом.

Володин заявил, что нижняя палата 23 мая проведет заседание совета по законотворчеству, на котором планируется обсудить законопроект. По словам Володина, в Думу с просьбой провести консультации по законопроекту обратились представители РСПП и банковского сообщества. «Мы проведем на следующей неделе в среду в 10 часов заседание Совета по законотворчеству, пригласим представителей делового сообщества и экспертов и пообсуждаем этот вопрос», — заявил он.

Накануне о том, что спикер Госдумы предложил провести дополнительные консультации перед вторым чтением, сообщил депутат от «Единой России» Андрей Исаев. Источник РБК в Госдуме говорил, что вопрос о переносе рассмотрения связан с поступившими Володину обращениями со стороны бизнеса и банковского сектора.

Президент РСПП Александр Шохин в беседе с РБК не исключил возможность написания новой редакции законопроекта об ответственности за исполнение санкций США. «Мы приветствуем решение Госдумы, озвученное Вячеславом Володиным о необходимости дополнительного обсуждения этого законопроекта тем более, что такой инструмент как совет по законотворчеству для обсуждения сформирован», — пояснил Шохин.

По его словам, работа над дополнением законопроекта «уже ведется». «Мы сейчас смотрим, можно ли путем правок улучшить этот закон. Не исключаю возможность написания новой редакции, вместо внесения правок», — сказал он.

Первое чтение законопроект, вводящий ответственность за «умышленные действия, способствующие введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц», прошел 15 мая.

В Ассоциации европейского бизнеса на следующий день выразили опасения в связи с тем, что в случае принятия закона «европейский бизнес может оказаться зажатым в тиски российско-американских санкций». В АЕБ также отметили, что формулировки в тексте законопроекта размыты, их применение может представлять угрозу и для российского бизнеса.