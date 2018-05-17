«Палатка» приняла новый декрет о «тунеядстве» 17 17.05.2018, 11:43

2,128

Архивное фото bymedia

Почти все присутствующие «депутаты» проголосовали «за».

Декрет о содействии занятости населения в «парламенте» представила министр труда Ирина Костевич. По ее словам, в стране «впервые внедрен комплексный подход по мониторингу ситуации на рынке труда», «декрет направлен на формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в официальном трудоустройстве», пишет tut.by.

Министр рассказала, что сейчас идет процесс «актуализации состава комиссий», которые будут работать с базой трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и разбирать их сложные жизненные ситуации.

— База будет сформирована к 1 декабря 2018 года, в последующем будет ежеквартально актуализироваться, — рассказала министр.

Министр объяснила, что в комиссию входят представители разных служб. Представители МВД помогут в работе с асоциальными неработающими, налоговые органы — со скрытой занятость. Половина обратившихся в комиссии была трудоустроена.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

Предыдущая версия декрета о «тунеядцах» вызвала массовые протесты по всей стране.