Лев Марголин: Путь экономических тигров Беларуси повторить не удастся 3 17.05.2018, 16:31

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Лев Марголин

Нужны радикальные реформы.

«Так вот, ВВП за 2017 год составил 105,2 млрд. руб. Рост по сравнению с 2016 г. в сопоставимых ценах - 2,4%. В долларовом выражении по среднегодовому курсу это было 53,6 млрд. долларов. Для сравнения в 2014 году - ВВП составил 75,0 млрд. дол. При нынешних темпах роста потребуется почти 15 лет, чтобы восстановить объем ВВП 2014 года. Для того же, чтоб к концу 2025 года, т.е. за восемь лет, получить 100 млрд. долларов, ежегодные темпы роста должны составлять чуть более 8%, что в нынешних условиях абсолютно нереально», - пишет экономист Лев Марголин для сайта ucpb.org.

«Теперь об ИТ-секторе белорусской экономики. По оценке экспертов белорусского офиса компании «Эрнст&Янг», экспорт услуг белорусского ИТ-сектора в 2016 году составил почти миллиард долларов, увеличившись за последние 10 лет в 30 раз. Вклад отрасли в ВВП достигает 5,1%. Так, может, именно эта отрасль приведет нас к счастливому будущему, и на все остальное можно просто «забить»?

Увы! Рост за 10 лет - это практически рост с нуля, а это, как известно, не очень сложно. Сложнее теперь. Ведь в ИТ-отрасли, по данным из того же источника, занято уже 85 тыс. человек. Вы можете себе представить рост еще хотя бы в 10 раз? Ведь для этого в отрасли нужно занять почти миллион работающих, а для этого их нужно подготовить. При этом всего в 2015 году вузы страны выпустили 78 тысяч специалистов. Учтем, что число вузов уменьшилось за последние годы на 2, а число преподавателей в них – на две с половиной тысячи. Может, к нам валом повалят специалисты из других стран? Нет. Нам нечем их привлечь, мы не сможем их устроить, нам будет нечем их занять.

Но даже, если допустить невероятное, что за следующие 8 лет (до 2025 г.) объем продукта ИТ-отрасли вырастет даже в пять раз – это даст рост ВВП всего лишь на 10 млрд. долл., от которых до искомых 100 миллиардов еще топать и топать.

Только радикальные реформы, причем не только в экономике, а всей социальной системы могут сделать Беларусь привлекательной для инвесторов. Для настоящих инвесторов, которые готовы организовать в стране производство передовой продукции и услуг, и не только производство, но и сбыт. И главным условием является верховенство закона, которое складывается из независимого, свободно избранного парламента, независимой судебной системы и много другого, о чем можно прочитать в других источниках. Но и в этом случае 100 млрд. долл. к 2025 году я вам не обещаю.

Так что путь экономических тигров Беларуси, к сожалению, повторить не удастся», - подытожил экономист.