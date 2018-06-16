В Москве в толпу болельщиков въехало такси: есть пострадавшие
- 16.06.2018, 20:40
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Водитель такси пытался убежать с места происшествия.
16 июня на улице Ильинка в центре Москвы в результате ДТП с участием такси пострадало, по предварительным данным, семь прохожих, пять из них госпитализировано. Как пишет gordonua.com, oб этом со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщает ТАСС.
"Автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей", – сказал собеседник агентства.
В министерстве внутренних дел РФ отметили, что предварительная причина ДТП – не справился с управлением. Водитель задержан и доставлен в полицию.
По данным Telegram-канала Mash, пострадавшие – болельщики сборной Мексики по футболу.
Водителя такси задержали прохожие, когда тот попытался убежать. Видео, на которое попал момент побега, опубликовал в Youtube пользователь Игорь Стеблинов.