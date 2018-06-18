Главный тренер «Немана»: Я белорус, а «Погоня» - наше наследие 1 18.06.2018, 11:55

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Игорь Ковалевич

Игорь Ковалевич рассказал о своем отношении к национальным символам.

Игорь Ковалевич, главный тренер гродненского футбольного клуба «Неман», вышел на матч с «БАТЭ» 17 июня в майке с гербом «Погоня». Замечаний от руководства он не получил.

«Неман» играл с чемпионами страны на домашнем поле. Болельщики заметили на рукаве желтой майки-поло Игоря Ковалевичу нашивку с национальным гербом. На красном фоне видно белое изображение всадника и надпись «Belarus».

Игорь Ковалевич рассказал «Свaбодзе», что майку ему подарили около месяца назад любители футбола из Витебска.

Он играет за витебскую любительскую футбольную команду «Стая».

«Я семь лет проработал в Новополоцке (ФК" Нафтан ". - прим). Там у меня остались друзья.

Иногда играю вместе с ними, следующий матч - 2 июля », - говорит тренер« Немана».

На официальную игру Игорь Ковалевич надел подаренную майку впервые.

Для него герб «Погоня» - историко-культурная ценность Беларуси.

«Я белорус. Это культурно-историческое наследие Беларуси. Вы не путайте мою майку с политикой. Это красивая желтая майка, которую подарили друзья, красивый символ», - объясняет Ковалевич.

Болельщики начали переживать, что тренер «за самодеятельность» могут сделать замечание. Однако он сам отметил, что претензий со стороны руководства к нему не было. Да и он не понимает, за что.

«Почему мне должны делать замечания, когда Погоня официально разрешена Советом Министров с 2007 года? Неужели она несет агрессию? Это просто исторический знак», - удивляется Ковалевич.

Игра закончилась со счетом 2: 3 в пользу «БАТЭ». Борисовская команда забила решающий гол на последней минуте основного времени.

Насчет игры у тренера «Немана» смешанные чувства: хорошие от борьбы, досадные - от проигранной концовки.

«Думаю, после этого матча мы будем только сильнее. Ошибки у всех бывают. Мы вытащили много матчей на последних минутах. Через все надо пройти, в том через такую войну», - полагает тренер.

«Неман» после 12 проведенных матчей занимает 6-е место в таблице (21 очко), БАТЭ - первое (31 очко).

ФК «Неман» известен своей ориентацией на белорусскость. Весной во время игры с «Витебском» фанаты развернули в перерыве огромную Третью уставную грамоту БНР.

Игорь Ковалевич возглавляет «Неман» с 2016 года.

Ему 50 лет, родом из Брестской области. С 1988 года в качестве игрока выступал за белорусские, российские и одну азербайджанскую команду. За «Неман» играл в 2001-2003 годах. С 2005 года начал тренерский карьеру.