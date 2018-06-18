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Князь Шварценберг о Куропатах: В Чехии была похожая ситуация

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  • 18.06.2018, 22:13
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Карел Шварценберг

Бывший министр иностранных дел Чехии прокомментировал конфликт вокруг Куропат.

Князь Карел Шварценберг, депутат чешского парламента, бывший министр иностранных дел Чехии (2007-2009, 2010-2013) прокомментировал конфликт в Беларуси вокруг Куропат и вспомнил похожую ситуацию в Чехии, передает «Радыё Свабода».

- На месте, где погибло столько людей, должна быть памятная зона, где люди могут вспомнить расстрелянных, задуматься, что привело к тем расстрелам. И должен стоять памятник погибшим.

Против ресторанов в принципе я ничего не имею, но не в таком месте. Ресторан не может быть у могил расстрелянных. Это просто неуважение к погибшим.

У нас в Летах, на юге Чехии, была подобная проблема: у концентрационного цыганского лагеря времен Второй мировой войны построили в свое время свинарник, но слава Богу, он был снесен.

Надеюсь, в Беларуси настолько далеко вещи не зайдут, но умнейшим решением, на мой взгляд, было бы закрыть этот ресторан, а то и вообще убрать.


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