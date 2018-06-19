С 1 июля в Вильнюсе введут налог для туристов 6 19.06.2018, 9:25

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Он составит один евро в сутки с человека.

С 1 июля Вильнюсе вводят туристический налог. Он составит 1 евро в сутки с человека, пишет DELFI.lt.

От уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Согласно подсчетам, за счет налога городская казна в 2019 года пополнится 2 млн евро.

За сбор налога отвечают компании, предоставляющие услуги проживания, — не только гостиницы, но и частные лица, сдающие квартиры в аренду. Этот сбор не включается в стоимость жилья. Его туристы будут платить отдельно.

Налог должны платить все гости литовской столицы, которые зарегистрируют свой приезд с 12.00 1 июля. Те, кто приехал раньше, от уплаты налога освобождены.

Отмечается, что введение туристического налога поможет Вильнюсу улучшить инфраструктуру для туристов и укрепить конкурентоспособность литовской столицы на международной арене.