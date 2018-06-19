Светлана Алексиевич презентует в Витебске полный сборник книг на белорусском языке 3 19.06.2018, 9:34

Светлана Алексиевич

«Галасы утопii» включают в себя пять книг Нобелевской лауреатки.

В областной библиотеке 21 июня пройдет творческая встреча лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич с читателями. Начало — в 14 часов, сообщает tut.by.

Светлана Алексиевич презентует витеблянам «Галасы утопii» — первый полный сборник своих произведений на белорусском языке и без цензуры.

Пятитомник включает книги: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд».

Произведения Светланы Алексиевич выходили отдельными изданиями около 270 раз, были и отдельные переводы на белорусский язык. Идея заново перевести книги писательницы возникла сразу после того, как она получила Нобелевскую премию по литературе. Краудфандинговую кампанию в поддержку издания провели издательство «Логвінаў» и платформа «Улей».

Над тем, чтобы тексты зазвучали по-белорусски, работали философ Валентин Акудович, поэт Андрей Ходанович, писатели Владимир Орлов, Сергей Дубовец и Борис Петрович.