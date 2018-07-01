Владимир Войнович: В России скоро наступит новая перестройка 1.07.2018, 16:34

Владимир Войнович

Россия обязательно совершит следующий шаг к свободе и демократии.

Имеющая вековую традицию рабства Россия постепенно меняется и движется в сторону Запада. Такое мнение во время "Дилетантских чтений" высказал российский писатель Владимир Войнович, пишет "Гордон".

"Россия меняется. Мне часто говорят про Россию, особенно когда я выступаю за границей. Я отвечаю, что если бы ничего не менялось, вы бы сейчас сидели у себя в Москве или в Петербурге или в Тьму-Таракани и были невыездными. А вы сейчас сидите здесь все, значит, меняется", – рассказал он. Писатель добавил, что в РФ уже возможно критиковать власть.

"Россия сделала шаг. Она сделает следующий. Если вы хотите предсказаний на будущее, я вам могу сказать, что скоро наступит новая перестройка. И будет сделан еще один шаг. Не знаю, чем это кончится, потому что Россию ждут большие испытания", – отметил Войнович. Он отметил, что до новой перестройки пройдет немного лет, однако отказался говорить конкретные сроки.

"Лет немного. Люди, которые не достигли моего возраста, еще увидят небо в алмазах... Россия обязательно совершит следующий шаг к свободе и демократии. А чем это кончится, не знаю, гарантировать не могу", – подытожил писатель.