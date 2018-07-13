Леонид Судаленко: Свобода слова – это то, на что не нужно спрашивать разрешения 13.07.2018, 10:29

Гомельские журналисты-фрилансеры обжаловали в ООН крупные штрафы.

13 июля гомельские журналисты-фрилансеры Андрей Толчин, Лариса Щирякова и Кастусь Жуковский направили кассационные жалобы в областной суд. Они оспаривают постановления районных судов, которые наказали их крупными штрафами за сотрудничество с польским спутниковым телеканалом «Белсатом», сообщает «Гомельская весна».

18 января судья Руслан Царук в Светлогорске признал Андрея Толчина виновным в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» и оштрафовал на 1225 рублей (50 базовых величин). 7 июля судья суда Советского района Гомеля Виталий Ковбеня оштрафовал его на 980 рублей (40 базовых величин).

Андрей Толчин

Журналистку-фрилансера Ларису Щирякову в этом году дважды судили за «незаконное изготовление продукции СМИ». 28 мая судья в Калинковичах Светлана Кугейко и 6 июля судья в Речице Светлана Пырх «отмеряли» ей по 40 базовых величин административного штрафа.

Лариса Щирякова

11 июля судья суда Центрального района Гомеля Алексей Пискунов признал Кастуся Жуковского виновным в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» и оштрафовал на 735 рублей (30 базовых величин). Судья не удовлетворил ходатайство Жуковского, чтобы его интересы представлял юрист БАЖ Леонид Судаленко. В этом году фрилансера Константина Жуковского уже седьмой раз наказали штрафом за сотрудничество с «Белсатом» на общую сумму 6517 рублей (266 базовых величин).

Кастусь Жуковский

В жалобах в вышестоящий суд журналисты просят отменить постановления районных судов и прекратить административные дела.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в регионе Леонид Судаленко, который помогает журналистам обжаловать крупные штрафы, заявляет, что в этих делах главное понимать - попытки государства разделить информацию на «законную» и «незаконную» – неправомерны.

«Сегодня Комитет ООН по правах человека рассматривает три жалобы Кастуся Жуковского и две Ларисы Щиряковой о нарушении правительством Беларуси их прав на поиск, хранение и распространение информации. Сейчас ведем коммуникацию с правительством и надеемся на международном уровне донести до них наш главный посыл - понятие «средств массовой информации» бесповоротно устарело, а свобода слова это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства», - заявил эксперт.