закрыть
13 июля 2018, пятница, 11:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Леонид Судаленко: Свобода слова – это то, на что не нужно спрашивать разрешения

  • 13.07.2018, 10:29

Гомельские журналисты-фрилансеры обжаловали в ООН крупные штрафы.

13 июля гомельские журналисты-фрилансеры Андрей Толчин, Лариса Щирякова и Кастусь Жуковский направили кассационные жалобы в областной суд. Они оспаривают постановления районных судов, которые наказали их крупными штрафами за сотрудничество с польским спутниковым телеканалом «Белсатом», сообщает «Гомельская весна».

18 января судья Руслан Царук в Светлогорске признал Андрея Толчина виновным в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» и оштрафовал на 1225 рублей (50 базовых величин). 7 июля судья суда Советского района Гомеля Виталий Ковбеня оштрафовал его на 980 рублей (40 базовых величин).

Андрей Толчин

Журналистку-фрилансера Ларису Щирякову в этом году дважды судили за «незаконное изготовление продукции СМИ». 28 мая судья в Калинковичах Светлана Кугейко и 6 июля судья в Речице Светлана Пырх «отмеряли» ей по 40 базовых величин административного штрафа.

Лариса Щирякова

11 июля судья суда Центрального района Гомеля Алексей Пискунов признал Кастуся Жуковского виновным в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» и оштрафовал на 735 рублей (30 базовых величин). Судья не удовлетворил ходатайство Жуковского, чтобы его интересы представлял юрист БАЖ Леонид Судаленко. В этом году фрилансера Константина Жуковского уже седьмой раз наказали штрафом за сотрудничество с «Белсатом» на общую сумму 6517 рублей (266 базовых величин).

Кастусь Жуковский

В жалобах в вышестоящий суд журналисты просят отменить постановления районных судов и прекратить административные дела.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в регионе Леонид Судаленко, который помогает журналистам обжаловать крупные штрафы, заявляет, что в этих делах главное понимать - попытки государства разделить информацию на «законную» и «незаконную» – неправомерны.

«Сегодня Комитет ООН по правах человека рассматривает три жалобы Кастуся Жуковского и две Ларисы Щиряковой о нарушении правительством Беларуси их прав на поиск, хранение и распространение информации. Сейчас ведем коммуникацию с правительством и надеемся на международном уровне донести до них наш главный посыл - понятие «средств массовой информации» бесповоротно устарело, а свобода слова это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства», - заявил эксперт.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко