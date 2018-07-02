Витебский облисполком потратит $50 миллионов на «вентиляцию и кондиционирование» 3 2.07.2018, 14:55

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Только оршанская налоговая установит себе кондиционеры за $10 тысяч.

После знойного июня инспекция Министерства по налогам и сборам по Оршанскому району объявила тендер на закупку кондиционеров ориентировочной стоимостью 20 000 рублей.

Витебский облисполком потратит 100 миллионов рублей на обслуживание вентиляции и кондиционирования, пишет news.vitebsk.cc.

Всего оршанская налоговая покупает 11 оконных и настенных сплит-систем инверторного типа различной мощности и функционала, дренажные насосы для 7 кондиционеров и услуги по их монтажу.

Согласно условиям тендера, поставить и смонтировать системы кондиционирования воздуха должны до 20 августа. Оплачивается закупка за счет средств республиканского бюджета.