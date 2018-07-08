Новым председателем ОГП стал Василий Поляков 8.07.2018, 17:05

Василий Поляков

Фото: ucpb.org

В выборах председателя партии участвовали четыре кандидата.

Новым председателем Объединенной гражданской партии избран заместитель председателя партии Василий Поляков.

Кандидатура Полякова была принята в ходе голосования, прошедшего на съезде ОГП в Минске.

Кроме Полякова свои кандидатуры выдвинули Николай Козлов, правозащитница Людмила Грязнова и активист Максим Жерновский.

Всего в съезде принимали участие 104 делегата, 103 из которых приняли участие в голосовании.

Голоса разделились следующим образом: Грязнова - 4 голоса, Жерновский - 5, Козлов - 19, Поляков - 72.

3 бюллетеня были признаны недействительными.