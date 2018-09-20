Российский Кавказ может «взорваться» в любой момент 8 20.09.2018, 13:12

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Ужасное экономическое состояние кавказских республик постепенно дает о себе знать.

На данный момент Кавказ – это социальная бомба, пишет Telegram-канал «Мысли-НеМысли».

Напомню, что самые бедные семьи в России живут Кабардино-Балкарии (КБР), Дагестане, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкессии (КЧР) и Северной Осетии (чуть выше в рейтинге по сравнению с остальными республиками). На фоне рекордного роста цен на бензин и на продовольствие, социальное напряжение резко усилилось. Можно привести еще с десяток экономических показателей, которые явно указывают на реальное положение дел на Кавказе. Итак, смотрим на рейтинг:

В КБР сейчас самая горячая ситуация, взаимоотношения между балкарцами и кабардинцами накалилась до предела, а неумелые действия ОМОНа спровоцировали столкновения. КБР на последнем месте рейтинга.

Между Чечней и Ингушетией разворачивается территориальный спор, чуть не дошло до столкновения силовиков республик. Пока конфликт удалось чуть-чуть затушить, Кадыров и Евкуров пытаются договориться.

В Осетии пытаются спровоцировать массовые беспорядки, идет рассылка через WhatsApp с призывом выходить на улицу. Причем ситуацию накалила публикация на сайте правительства республики «Стратегии развития до 2030 года», подготовленной за колоссальные деньги Леонтьевским центром (детище Кудрина и структур Сороса) , в рамках которой предлагалось создать единый орган принятия политических решений над Пригородным районом. Учитывая, что память о осетино-ингушском конфликте 92 года в головах людей еще свежа – публикация такой информации спровоцировала резкий рост протестных настроений.

А в Кремле продолжают двигать вперед идею укрупнения регионов, которая может поджечь весь Кавказ.