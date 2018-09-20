закрыть
20 сентября 2018, четверг, 14:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Российский Кавказ может «взорваться» в любой момент

8
  • 20.09.2018, 13:12
  • 1,975

Ужасное экономическое состояние кавказских республик постепенно дает о себе знать.

На данный момент Кавказ – это социальная бомба, пишет Telegram-канал «Мысли-НеМысли».

Напомню, что самые бедные семьи в России живут Кабардино-Балкарии (КБР), Дагестане, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкессии (КЧР) и Северной Осетии (чуть выше в рейтинге по сравнению с остальными республиками). На фоне рекордного роста цен на бензин и на продовольствие, социальное напряжение резко усилилось. Можно привести еще с десяток экономических показателей, которые явно указывают на реальное положение дел на Кавказе. Итак, смотрим на рейтинг:

В КБР сейчас самая горячая ситуация, взаимоотношения между балкарцами и кабардинцами накалилась до предела, а неумелые действия ОМОНа спровоцировали столкновения. КБР на последнем месте рейтинга.

Между Чечней и Ингушетией разворачивается территориальный спор, чуть не дошло до столкновения силовиков республик. Пока конфликт удалось чуть-чуть затушить, Кадыров и Евкуров пытаются договориться.

В Осетии пытаются спровоцировать массовые беспорядки, идет рассылка через WhatsApp с призывом выходить на улицу. Причем ситуацию накалила публикация на сайте правительства республики «Стратегии развития до 2030 года», подготовленной за колоссальные деньги Леонтьевским центром (детище Кудрина и структур Сороса) , в рамках которой предлагалось создать единый орган принятия политических решений над Пригородным районом. Учитывая, что память о осетино-ингушском конфликте 92 года в головах людей еще свежа – публикация такой информации спровоцировала резкий рост протестных настроений.

А в Кремле продолжают двигать вперед идею укрупнения регионов, которая может поджечь весь Кавказ.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц