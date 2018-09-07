Возле Мостов вандалы уничтожили стелу в честь повстанцев Калиновского 3 7.09.2018, 11:37

Архивное фото racyja.com

Активисты подозревают, что это сделано по приказу «сверху».

Как сообщает «Белсат», возле Мостов неизвестные выкопали и выбросили «народную» стелу, посвященную участникам восстания 1863 года.

Недалеко от деревни Пацевичи Мостовского района установлен памятный знак в честь похороненных двенадцати участников восстания Калиновского. Недавно люди рядом с памятником установили и своеобразную стелу чести. Недолго простояв, она исчезла.

«Кто приказал такое сделать? Что-то не верится, что это какой-то одинокий вандал или пьяная компания. Не похоже. Скорее всего, очередной приказ от тех, кто боится, «как бы чего не вышло», кто дрожит, когда что-то делается не по их плану», – задается вопросом автор статьи на сайте Masty.eu.

Памятник на месте захоронения повстанцев появился еще 1930-е годы, но в советские времена его разрушили – остался только камень с надписью. Десять лет назад общественные активисты установили на камне крест.

НМ/ТП, belsat.eu