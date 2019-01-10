В Москве затопило тоннель после прорыва дамбы

В Москве затопило тоннель после прорыва дамбы6
- 10.01.2019, 12:50
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Тушинский тоннель перекрыли.
Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе в Москве перекрыт из-за прорыва дамбы канала им. Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах. На видео телеканала видно, как из прорвавшейся дамбы выливается вода, сообщает "Радио Свобода".
По данным агентства ТАСС, тоннель перекрыт из-за провала грунта в шлюзе канала имени Москвы площадью 50 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
Тушинский тоннель был открыт в 1937 году, расширен в 1972 году и в 2001-м. Канал имени Москвы был открыт в 1937 году, при его строительстве использовался труд заключённых.
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.