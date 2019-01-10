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Китай пообещал Трампу резко увеличить закупки нефти и газа в США

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  • 10.01.2019, 13:50
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Фото: Reuters

Представители двух государств провели переговоры об окончании «торговой войны».

Проигравшей в торговой войне Китая и США, по всей видимости, окажется Россия, возлагавшая надежды на то, чтобы стать крупнейшим поставщиком углеводородов в КНР, пишет finanz.ru.

Чтобы урегулировать торговый спор и избежать введения дополнительных пошлин, которые могут затронуть весь китайский экспорт в Штаты, представители Пекина пообещали «существенно увеличить» закупки американских товаров.

Речь идет о промышленной, сельскохозяйственной продукции, а также энергоресурсах, сообщила по итогам трехдневных переговоров в Пекине канцелярия торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Переговоры, продолжавшиеся три дня вместо запланированных двух, были «масштабными, основательными и детальными» и заложили основу для разрешения конфликта, цитирует Bloomberg заявление ведомства.

Итоги встречи будут представлены чиновникам в Вашингтоне, после чего США определятся с дальнейшими шагами.

Источники, знакомые с ходом встречи, сообщили Bloomberg, что в части закупок Китаем сельхозпродукции и углеводородов удалось достичь существенного прогресса, а расхождения остались лишь в структурных вопросах.

Министерство торговли Китая в четверг заявило, что обе стороны «воплотили в жизнь договоренности», достигнутые президентами обеих стран на предыдущих переговорах.

Их последний раунд состоялся в начале декабря на саммите G20 в Аргентине, где делегации возглавляли президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпин.

По данным Bloomberg, договоренность о поставках в КНР американского СПГ была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа еще в апреле прошлого года. Спустя месяц Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок.

Тогда же Cheniere Energy - пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, - объявила, что готовит долгосрочный контракт с КНР.

На кону - запланированное повышение тарифов на китайский импорт объемом 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины с 10% до 25%, если ко 2 марта сторонам не удастся заключить сделку, а также ввести тарифы на весь китайский импорт, если Пекин не уступит требованиям.


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