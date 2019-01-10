Лукашенко поручил организовать поставки нефти через страны Балтии 19 10.01.2019, 19:09

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Но странам Балтии предложение диктатора невыгодно.

Беларусь планирует начать поставки нефти в страну через порты стран Балтии. Поручение проработать данный вопрос дал правительству Лукашенко.

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Диктатор отметил, что в случае, если Литва на эти условия не согласится, то «с латышами надо договориться и закупать эту нефть». «Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — подчеркнул Лукашенко.

По мнению белорусского правителя, это для балтийских стран будет выгоднее, чем нынешнее соглашение, в рамках которого нефтепродукты закупаются по мировым ценам.

Также Лукашенко поручил правительству компенсировать издержки по любым направлениям сотрудничества с Россией. «Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией», — сказал он.

Странам Балтии предложение Лукашенко невыгодно

По словам Лукашенко, с Литвой или Латвией «можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком НПЗ», и тогда балтийским странам будет дешевле покупать белорусские нефтепродукты, чем те, что сейчас покупаются по мировым ценам.

Как пишет «Радыё Свабода», если Беларусь (даже с участием Литвы или Латвии) будет покупать нефть по мировым ценам, то с нефтепродуктами не получится той маржи, которую можно делить.

Литовцам или латвийцам будет выгоднее покупать нефтепродукты из других заводов, которые покупают нефть по тем же мировым ценам, но предлагают более низкие цены благодаря меньшим затратам на доставку.