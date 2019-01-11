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The Economist: По уровню демократии Беларусь отстает от Зимбабве и Венесуэлы

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  • 11.01.2019, 11:31
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Фото: «Радыё Свабода»

Опубликован «Индекс демократии-2018».

Аналитический отдел журнала The Economist опубликовал «Индекс демократии 2018».

В рейтинге 165 стран и две территории поделили на четыре группы: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. Беларусь отнесли к последней группе − мы занимаем 137-е место.

Уровень демократии аналитики рассчитали по пяти критериям, по которым Беларусь получила такие оценки:

избирательные процессы и плюрализм (0,92 из 10);

гражданские свободы (2,35);

функционирование правительства (2,86);

политическая вовлеченность (3,89);

политическая культура (5,63).

В итоге Беларуси поставили общий балл 3,13 и поставили на 137-е место в рейтинге. Мы отстаем от Венесуэлы и Зимбабве, но опережаем кубу, Афганистан, Казахстан и Россию. В прошлом году был аналогичный балл, 3,13. Выше всего нас оценивали в 2014 году − 3,69.

«Беларусь, Азербайджан и четыре государства Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) остаются диктатурами. В большинстве из них лидеры остаются у власти несколько десятилетий. Мы ожидаем, что в ближайшие годы рейтинги этих стран улучшатся незначительно или не улучшатся вообще, так как ни в одной из них не предвидится серьезной вероятности того, что к власти может прийти политическая оппозиция», – пишут авторы рейтинга.

У западных соседей ситуация намного лучше: Литва на 36 месте, Латвия – на 38-м, Польша – на 54-м. Их отнесли к группе стран с несовершенными демократиями. Украина попала в гибридных режимов и заняла 84-ю строчку с тем же общим баллом, что и в прошлом году. Россия на 144 месте, а в прошлом году была на 135-м.

Самые демократичные страны мира, разумеется, в Скандинавии: Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания. Хуже всего дела обстоят в КНДР, Сирии, Демократической республике Конго (как иронично), ЦАРе и Чаде.


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