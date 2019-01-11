Беларусь вошла в топ-10 стран с самой быстрой утратой трудовых ресурсов 8 11.01.2019, 18:16

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В нашей стране стремительно сокращается трудоспособное население.

Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой быстрой утратой трудовых ресурсов. Об этом свидетельствует обзор Global Economy Watch (перевод — nn.by) консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года.

В этом рейтинге потери трудовых ресурсов первое место в мире заняла Украина. За ней следуют Болгария и Румыния.

Также в число этих стран вошли Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдова, Хорватия и Россия.

Как отмечается в обзоре, в 1999 году сокращение трудоспособного населения наблюдалось только в 16 странах мира. В 2018 году таких стран было уже 39.

При этом сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы.