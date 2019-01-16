В Беларусь повезли битые Tesla 9 16.01.2019, 9:34

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Специалисты посчитали расходы на восстановление и выгоды покупки.

Еще два-три года назад покупка битой Tesla из США была безумной авантюрой. В Беларуси мало кто знал, что это вообще такое, не гооворя уж о том, чтобы еще и заниматься ремонтом. Но уже в декабре прошлого года в Беларусь приехало около 7−8 битых Tesla.

И если можно привезти из США аварийный традиционный автомобиль и его восстановить, то с Tesla делают то же самое. Вместе со специалистами СТО «Вади-Авто» сайт tut.by выяснил, чем хороша и чем плоха Tesla после аварии. И стоит ли вообще овчинка выделки.

Всегда честный пробег

Будущий покупатель может сам выбрать автомобиль на электронных торгах и купить его самостоятельно. А можно обратиться к специалистам, которые «примут роды по фотографии», то есть смогут по снимкам машины визуально определить примерную стоимость ремонта или целесообразность покупки. В принципе, покупка электрокара ничем не отличается от покупки любого другого автомобиля. Лишь с той оговоркой, что у Tesla есть свои особенности, о которых необходимо знать заранее.

Будет интересно знать один приятный нюанс, связанный с покупкой подержанной Tesla. На этом автомобиле невозможно скорректировать пробег. Говоря по-простому — отмотать. Во всяком случае, как признаются специалисты СТО, о таких случаях им неизвестно. Зато чем заканчивается попытка такой коррекции — они точно знают.

— Однажды мы для проверки переставили монитор с одной машины на другую. И у нас пробег с него «записался» на вторую машину. Через полчаса Tesla просто отключилась, превратившись, по сути, в дорогой кирпич. Только ручки дверные выдвигались. После переписки с заводом машину «включили», но сами понимаете, чем может закончиться несанкционированное вмешательство, — объясняет Виталий, специалист СТО «Вади-Авто».

Так что знайте, если покупаете Tesla уже здесь, у кого-то в Беларуси, пробег на машине будет точно оригинальным.

Виталий отмечает, что есть повреждения, с которыми от покупки аварийного автомобиля лучше отказаться. В первую очередь нужно смотреть на панорамную крышу.

— Если лопнул передний сегмент панорамной крыши, то это плохой признак. Явно при ударе была нарушена геометрия кузова. Интересно, что задняя «панорама» лопается чуть ли не при любых ударах, и о тяжести аварии ничего не говорит. Не стоит брать горелую Tesla. «Утопленника» — 50 на 50. У нас были «утопленники». В этих машинах пришлось поменять почти все, кроме батареи и мотора с редуктором. Батарея — водонепроницаемая. Да, вся электроника страдает, все блоки повредятся, но основные агрегаты остаются целыми. Все блоки меняются, контакты чистятся, и потом машина едет, хотя объем работ, конечно, немалый, — говорит Виталий.

Бывают машины с поврежденной батареей. Это случается очень редко, так как батарея максимально защищена. Она находится в прочном дюралевом корпусе и при авариях почти никогда не страдает. Даже если батарея была повреждена, ее можно восстановить, заменять целиком не нужно. Она вскрывается, заменяются поврежденные ячейки или модули.

Еще одна собенность Тесла — каждый электронный блок нужно после замены прошивать в «мозгах». Если это не сделать, автомобиль сразу выдает ошибку, и деталь не работает. Просто снять и поставить новое — не получится.

— Понятное дело, что по фото полный диагноз не поставишь. Но опыт позволяет более-менее точно оценить скрытые повреждения. Например, сильно разбит бампер, но это не значит, что можно обойтись только его заменой. За бампером находится еще много элементов, например, датчики системы автопилота, — объясняет Виталий.

Tesla — это все равно не дешево

Цены на подбитые Tesla 2013−2014 года в обычной комплектации с батареей на 85 кВтч начинаются с 25−30 тысяч долларов. Как говорит Виталий, очень сильно на цены повлияла Украина. Там покупают очень много машин, забирают по 16−25 Tesla в месяц. С ними тяжело конкурировать, потому что они на цену почти не смотрят, у них нет таможенных пошлин на электрокары, плюс дешевле доставка.

В Беларуси Tesla после доставки, уплаты всех пошлин и ремонта обойдется в 45−50 тысяч долларов. По такой же цене в США продаются и целые машины, без аварийного прошлого. Но добавьте 20% НДС и 17% пошлины (а она считается от стоимости автомобиля), и получится, что битую машину дешевле привезти и восстановить. В Европе Tesla еще дороже.

Мифы и правда

— Первое, чего боятся люди при покупке Tesla из США, это того, что на машину не будет гарантии. Это так. Политика завода такова, что машина, произведенная для рынка США, должна там же и обслуживаться. Но особого смысла в гарантии нет. Большинство работ можно выполнить уже в Минске, а ближайший официальный сервис Tesla находится в Берлине. Вы поедете туда, например, из-за перегоревшей подсветки дверной ручки? — говорит Вадим Шут, директор СТО по ремонту Tesla.

Распространенный миф при покупке аварийной машины — владелец не сможет получать обновления для автомобиля. Это не так. После ремонта на СТО и постановки на учет копия техпаспорта отправляется на завод. На автомобиль заводится аккаунт, и новый владелец получает все актуальные обновления для своей Tesla.

— Существует теория, что Tesla Model S построена на базе Mercedes E-класс (W211). На самом деле это не так. От немецкой марки использовались лишь несколько кнопок в салоне, да селектор режимов движения. На самом деле ни одна запчасть, тормоза или подвеска, от Mercedes не подходят. У Tesla все свое, оригинальное. Кстати, неоригинальных китайских запчастей на Tesla тоже нет. Китай запчасти делает, но это оригинал для заводов американского производителя.

Вот цены на некоторые популярные детали для Tesla.

Передняя фара — 650 рублей

Бампер передний в сборе — 3000 рублей

Подушка безопасности — 800 рублей

Капот — 1000 рублей

Крыло — 600 рублей

Это уровень обычных автомобилей сопоставимого класса и цены.

Есть нюансы с зарядкой и навигацией

— Чем еще отличается американская Tesla от европейской? Скажем утрированно — портом зарядки. Американские Tesla заряжаются по одной фазе, европейские — по трем. Это приводит к разнице в скорости зарядки — она отличается в три раза. Если по одной фазе от розетки 380 Вольт американская машина заряжается на 30−40 км за час, то европейская — от 70 до 100 км за час. Но при этом интересно, что от сети 220 американская зарядится как раз немного быстрее, — объясняет Вадим Шут.

Важно знать при покупке американской машины, что владелец не сможет ее заряжать на европейских фирменных «суперчарджерах» — у них разные разъемы зарядки. Но ее можно зарядить через разъем CHAdeMO, правда, это займет немного больше времени. Но любую американскую машину можно переделать в европейскую, и такая услуга есть. Меняется порт, провода, все перепрописывается в «мозгах». Автомобиль активируется на европейский «суперчарджер».

— Отличие американской версии состоит еще и в навигации. Она показывает карту и местоположение, но не может прокладывать маршрут, считать остаток пробега и батареи. Но это все тоже делается и прошивается. Даже автопилот работает так же корректно, как и на «европейке». И еще. Европейская Tesla принимает интернет 4G, а «американка» — только 2G. Но модуль связи тоже можно менять, хотя в большинстве случаев хватает и 2G-интернета, — признается Вадим.

Tesla — это что-то вроде конструктора Лего

Виталий говорит, что Tesla — это, по сути, конструктор, из которого можно построить что угодно. Есть много клиентов, которые хотят сделать небольшой апгрейд, доработку. И это на самом деле не очень сложно. Популярный вариант — увеличение емкости батареи.

— Можно сделать из батареи на 60 кВтч — 85 кВтч, из 75-ки — 90 кВтч. Вскрывается корпус, дабавляются ячейки, меняется программное обеспечение. Стоит такая работа примерно 3 тысячи долларов. А вот «апгреднуть» батарею до 100 кВтч не получится. У самой емкой батареи хоть и тот же корпус, но совсем другая конструкция внутри. Так что если хочется именно такую — придется менять батарею. У нас есть опыт переделки Tesla Model S P85D в версию P100D с режимом Ludicrous.

Помимо увеличения пробега (примерно на 100 км), такая доработка еще и повышает стоимость автомобиля при продаже. И цена вырастает больше, чем в нее вкладываешь при апгрейде. И, конечно, возрастает мощность двигателя и динамика.

— Получается выгоднее «тащить» машину с маленькой батареей и делать здесь на месте апгрейд. При замене батареи мы старую берем в зачет. Потом ее разбираем, можем сделать аккумуляторы для электроскутеров или велосипедов, — говорит Вадим.

Но, как говорят Вадим и Виталий, самое частое обращение — сделать из дорестайлинговой машины рестайлинговую. Это популярная тема среди тех, кто покупает битый автомобиль. Например, бампер или фары от рестайлинговой машины стоят не на много дороже, а продажная стоимость тоже увеличивается.

— Что касается различных функций… Мы их можем включить, но гарантийная машина тут же этой гарантии лишится. По сути, если у вас машина из США, вас это волновать не должно.

Сейчас в Беларуси уже около трех десятков Tesla. Год назад было около 20 машин. Конечно, даже если вдруг отменят пошлины на электрокары, Tesla никогда не станет в Беларуси массовым электрокаром. Но, как признается Вадим, нулевая пошлина точно бы увеличила бы в разы количество электрокаров в Беларуси.