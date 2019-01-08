Газпром начал поставки газа в Калининград в обход Беларуси 9 8.01.2019, 15:22

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Ранее терминал СПГ позиционировался как резервный вариант газоснабжения региона.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в момент запуска терминала по приему СПГ в Калининградской области неожиданно заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Беларусь и Литву по газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, сообщает "Интерфакс".

"Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - доложил президенту РФ глава российской газовой компании.

Ранее терминал СПГ позиционировался как резервный вариант газоснабжения региона - на случай гипотетических проблем с транзитом.

"Суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 млн кубометров газа. Годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности в газе Калининградской области. "Газпром" отнесся комплексно к постановке бесперебойного газоснабжения Калининградской области, и мы строим и развиваем Калининградское подземное хранилище, и одновременно строим в Ленинградской области в районе компрессорной станции "Портовая", там, где берет свой старт газопровод "Северный поток 1", завод по сжижению газа, который строится специально для потребностей Калининградской области", - напомнил А.Миллер.

"Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили - обеспечить полное гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря - выполнена", - сказал председатель правления "Газпрома".

В.Путин в свою очередь заявил, что В Калининграде построено уникальное подземное хранилище газа (ПХГ), которое после ввода в эксплуатацию позволит обеспечить стабильные поставки газа в регион в осенне-зимний период.

"Особо следует отметить работу по строительству калининградского подземного хранилища газа. Это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего, в осенне-зимний период", - заявил В.Путин во вторник в ходе церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы по проекту "Газпрома".

Президент отметил, что Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления электроэнергии. "Система готова. Прохождение осенне-зимнего периода об этом самым ярким образом говорит", - добавил В.Путин.

В.Путин рассказал, что на настоящий момент в области введены в действие две электростанции, третья будет готова к вводу в первом квартале следующего года. По словам президента РФ, еще одна будет введена в 2020 году.

"Таким образом, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечивает растущие потребности региона", - сказал президент РФ.