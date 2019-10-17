Дмитрий Полиенко на суде вскрыл себе вены 51 17.10.2019, 10:47

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Дмитрий Полиенко режет вены в суде

Фото: ПЦ «Весна»

(обновляется) Процесс над политзаключенным сделали открытым.

Минский городской суд 17 октября начал рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Дмитрия Полиенко обвиняют по четырем статьям (пяти эпизодам) Уголовного кодекса РБ:

ч. 3 ст. 339 - распыление перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке;

ст. 341 - нанесение граффити в Куропатах и на здание на улице Охотской;

ч. 1 ст. 130 - разжигание вражды к сотрудникам милиции в расположенном на youtube видеоролике;

ст. 369 - оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике.

Дело рассматривает судья Петр Орлов. Судебные заседания объявили закрытыми.

В помещение суда начали пропускать журналистов, правозащитников и всех желающих попасть на процесс. Однако перед самым началом процесса Полиенко порезал себе вены. Суд остановили. Полиенко обыскали и вывели под конвоем из клетки.

«Диму вывели. Милиционеры фотографируют место инцидента в клетке. Никто не покидает зал суда. Половину присутствующих запустили, прессу переписали. Опросили, вызвали скорую.», - передают из зала суда присутствующие.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» пришли в суд поддержать Дмитрия Полиенко. Активисты одели майки с портретом политзаключенного.

«У входа в кабинет судьи - около 30 человек. Внутрь смогли попасть только несколько из них. Остальных не пускают», — сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси» о том, что происходит в суде после того, как Дмитрий Полиенко вскрыл себе вены.

Ольга Николайчик рассказала сайту Сharter97.org, что около тридцати активистов пришли на суд над Дмитрием Полиенко, чтобы его поддержать. Когда политзаключенный порезал себе вены, активисты попытались войти в зал суда.

В коридоре, где находились активисты и журналисты, выключили свет. Началась толкотня, милиция мешает журналистам работать.

«Радыё Свабода» сообщает, что Дмитрий Полиенко после вскрытия вен успел крикнуть: «Позор такому суду!».

Посетителям суда сказали, что заседание переносится в другую зал, но туда людей не пускают. «Люди в штатском» применяют насилие против тех, кто пришел поддержать Полиенко. Пострадали в том числе Нина Багинская, Сергей Спариш, Максим Винярский, активисты анархистского движения. Люди через дверь пытаются докричаться до Полиенко: «Дима, мы с тобой!». Скандируют: «Свободу Полиенко!». В коридоре перед залом отключили свет, сообщает «Радыё Свабода».

Активист анархистского движения Вячеслав Косинеров во время стрима из здания суда рассказал:

«Нас вытеснили из коридора какие-то гопники, возможно, милиционеры - они не представлялись. Пробовали ломать людям пальцы, порвали несколько курток и рюкзаков.

Ничего у властей не получилось: пусть тут собралось и не очень много людей - но все они мужественны и солидарны. Поэтому те, у кого есть совесть, могут приехать сюда, в здание суда, и помочь гнать взашей этот фашизм и этих «быков».

Потому что сами они слабые и трусливые. Боятся, глаза прячут, свет выключают - жалкое зрелище, в общем».

Как сообщила сайту Сharter97.org общественная активистка Ольга Николайчик, которая пришла поддержать политзаключенного, милиция вытолкала активистов из коридора. Пострадала активистка Нина Багинская.

- Что может быть в судах над политзаключенными и активистами, которые сражаются за независимость и свободу Беларуси? Что может еще произойти, когда идет судилище над невиновным человеком? Он пошел на такой шаг из-за отчаяния и безвыходности. Мы видим ситуацию, идентичную советским временам, когда судили борцов за Беларусь, наших диссидентов. Это просто настоящий НКВД. Да, сегодня нас не убивают в Куропатах, но уничтожают другими способами. Но мы пришли сегодня в суд, чтобы поддержать Дмитрия, кричали этим судьям и слугам режима «Позор!». Эта наша позиция, — заявила Ольга Николайчик

Адвоката и государственных обвинителей вызвали в другую судебный зал. Люди хотят прорваться туда. В коридоре отключили свет. Но никто не уходит. Людей пытаются задержать. Люди в штатском пытались задержать активиста Вячеслава Косинерова. Он схватился за перила лестницы, милиционеры не смогли его оторвать, сообщает сайт ПЦ «Весна».

«Через некоторое время объявили, что суд будет в другом помещении. Люди пошли туда. Несколько бандитов в гражданской форме перекрыли им вход. В течение 20-25 минут шло противостояние», - сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Около 11.00. всех присутствующих неожиданно стали пропускать в зал через металлическую рамку, сообщает сайт ПЦ «Весна». Активисту «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову запретили пройти в суд с бело-красно-белым флагом.

Леонид Кулаков

Фото: Алесь Беляцкий

Суд объявили открытым.

«Победа! Людей пускают в зал заседания», - сообщила пресс-служба «Европейской Беларуси».

«Людей снова пустили в зал суда. Как всегда, мужество и достоинство - единственный путь защиты своих интересов. Суд сделали открытым», - сообщила пресс-служьа «Народной Грамады».

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: ПЦ «Весна»

«Мы вернулись в зал судебного заседания. И это, по сути, сделали несколько мужественных женщин и парней. А если бы пришло несколько сотен человек — возможно, они бы и Дмитрия выпустили. Ведь сделать суд открытым смогли фактически несколько человек», - сообщил Вячеслев Косинеров.

После того, как процесс над Дмитрием Полиенко удалось сделать открытым, активиста встретили аплодисментами.

Видео опубликовал в «Фейсбуке» соратник политзаключенного Вячеслав Косинеров.

На ролике видно, что собравшиеся в зале встречают Дмитирия Полиенко, как героя. Люди скандируют: «Свободу Полиенко!», «Жыве Беларусь!», «Зміцер, Зміцер, Зміцер!».

«Дмитрий добился своего: судебный процесс теперь открыт. Но его привели уже в наручниках, мы слышали лай собак — то есть, его обыскивали с собаками, фашистская власть снова показала свой оскал. Но Дмитрий жив, и он добился своего. Красава!», - прокомментировал ситуацию Вячеслав Косинеров.

Фото: «Радыё Свабода»

Вячеслав Косинеров сообщил, что с Дмитрия Полиенко могут снять все обвинения, кроме статьи 339 ч 3 («Хулиганство»).

«А теперь интересная информация: с Дмитрия Полиенко с большой вероятностью сняли все обвинения, кроме 339 ч 3. Таким образом, власть, прежде всего, испугалась как твердой позиции Дмитрия, так и внимания со стороны общества и поддержки товарищей.

Также это ход к тому, чтобы лишить судилище над Полиенко политической составляющей.

Еще раз напомню: жестом (попыткой вскрытия) одного политзаключенного и усилиями примерно 8 человек суд открыли и снесли 4 уголовных статьи.

Давайте представим себе, что могут сотни людей, поддерживающих политических заключенных», - написал Косинеров в «Фейсбуке».

Фото: ПЦ «Весна»

На суде Дмитрий Полиенко не признал «вины» по первому эпизоду - распыление перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке (ч. 3 ст. 339 УК). В зале также присутствует «потерпевший» в деле Алексей Юрин. Полиенко заявил, что у Юрина есть причины на него клеветать: мол, при нем в 3-м отделе ГУБОПиК «пострадавшему» предлагали за это «хорошую компенсацию».

Показания «пострадавшего» на суде существенно расходятся с теми, которые он давал во время «следствия». «У тебя есть совесть?», — спросил Дмитрий Полиенко у «пострадавшего».

Фото: Роман Протасевич / «Еврорадио»

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: t.me/narodnaya_hramada

Фото: t.me/narodnaya_hramada

Фото: t.me/narodnaya_hramada