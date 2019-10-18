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Названы самые надежные и ненадежные европейские автомобили

  • 18.10.2019, 21:44
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Названы самые надежные и ненадежные европейские автомобили

В определении позиции каждого авто учитывалась частота обращений на станцию техобслуживания.

В рейтингах информационного и маркетингового сервиса JD Power лучшие и худшие автомобили в каждом классе определяются по качеству обслуживания у дилеров, скорости перепродажи, степени надежности, а также удовольствию от управления машиной, передает expert.in.ua.

Согласно рейтингам продукции немецкого автопрома X3 (F25) от BMW лидирует по надежности и качеству в категории компактных внедорожников. Из среднеразмерных авто высокую оценку получил BMW 5-Series (F10), который оставил позади своих конкурентов по классу премиум. Очередному поколению Volkswagen Tiguan досталось звание самого надежного авто в соответствующем классе. C-Class (W205) от Mercedes-Benz - лидер среди компактных машин, а Cayenne от Porsche - среди премиальных внедорожников среднеразмерного класса.

Из всех компактных авто хуже всех оказался Volkswagen Golf (MK7), даже Ford Focus и Dodge Dart показали лучшие результаты. Mercedes-Benz GLC (X253) занял предпоследнюю строчку среди премиальных внедорожников в среднем размере. Позицию хуже, чем у этой машины, занимает один Discovery Sport от Land Rover. Volkswagen Jetta 7 поколения досталось лидерство в антирейтинге худших среднеразмерных авто. Mercedes-Benz GLS (X167) занял такую же позицию в категории полноразмерных машин-внедорожников. Audi A6 (С8) в обновленной модификации демонстрирует худшие показатели из новых авто среднеразмерного класса, хотя модели A7 этого же автопроизводителя удалось занять третье место.

В определении позиции каждого нового авто учитывается частота обращений их владельцев на станцию техобслуживания для проведения различных работ, включая обработку растворителями ржавчины или эффективным очистителем тормозов.


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