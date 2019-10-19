Лукашенко панически боится Ирину Халип 5 19.10.2019, 12:46

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Запрещенное властями выступление белорусской журналистки.

Известной белорусской журналистке, доверенному лицу кандидата в депутаты Ирине Халип отказали в выступлении на государственном радио.

Об этом Ирина Халип рассказала Charter97.org

«Вчера кандилат в депутаты от гоажданской кампании «Европейская Беларусь» Оксана Юшкевич несколькораз уточняла в окружной избирательной комиссии, может ли она делегировать право своему доверенному лицу, то есть мне, свое законное право выступить на радио «Минск».

Нам несколько раз ответили, что да, может.

Но когда мы пришли сегодня на радио «Минск», там началась большая суета и звонки в юридический отдел Мингорсиполкома.

В Мингорсиполкома в итоге ответили: «Кто? Ирина Халип? Нет, она же сама кандидат и поэтому не имеет права».

Когда я напомнила им, что не являюсь кандидатом, поскольку меня не зарегистрировали, представитель Мингорсиполкома сказал: «Я найду вам сейчас статью закона».

И нашел … статью 46 Избирательного кодекса, где говорится, что «кандидат в депутаты имеет право на выступление по государственному радио или телевидению».

Напомню, что вчера нам неоднократно говорили, что и доверенное лицо кандидата в депутаты может выступить.

Ну что ж — нам остаются теледебаты».

В итоге на радио выстуила Оксана Юшкевич, но прочитала текст Ирины Халип:

«Добрый день!

Я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь» и ненавижу диктатуру. Главное, чего мы добиваемся, - это смена власти на всех уровнях, закрытие белорусской АЭС и возвращение честных выборов.

Так что сейчас давайте возьмем в большие кавычки слова «кандидат в депутаты». Потому что сегодня в Беларуси нет «депутатов», нет «выборов», нет «парламента».

Когда-то в Беларуси был парламент. Он назывался Верховным Советом. Он прожил короткую, но запоминающуюся жизнь – целых 6 лет. А 23 года назад, в ноябре 1996 года, когда было собрано нужное количество депутатских подписей за импичмент «президента», Лукашенко понял, что парламент ему не только не нужен, но и смертельно опасен. И уничтожил его. А вместе с ним – законодательную власть и институт выборов.

Теперь вместо парламента у нас лишь бюро регистрации декретов и указов Лукашенко - личная канцелярия, облекающая его идеи в форму законов и единогласно их принимающая. И каждые четыре года в стране проходит очередное шоу под названием «выборы в палату представителей» - с песнями, плясками, пивом в буфетах и тотальным игнорированием со стороны людей. Это шоу – пыль в глаза, дымовая завеса, призванная продемонстрировать миру, будто у нас в Беларуси есть политический процесс и выборы.

Не верьте. У нас нет выборов. Много лет существующая власть глубоко презирает вас, лишая возможности выбирать. Ваши голоса прямо из избирательной урны отправляются в урну для мусора. Никого не интересует, за кого вы голосовали. Власть делает этот выбор за вас. Она выбирает себя, понимая, что в случае честных выборов ей не победить. Ей не нужны ваши голоса, не нужна честная конкуренция, в которой власть несомненно проиграет. Режим отрицает саму возможность выбора и участия народа в принятии решений.

17 ноября вас попытаются обмануть в очередной раз. Не верьте им. Они врут всегда. И те, кто а самых высоких должностях, и те, кто сидит в участковых комиссиях. Они ни за что не допустят свободных выборов, потому что прекрасно понимают: в этом случае им придется отвечать за содеянное по всей строгости закона. Так что возвращение свободных выборов не может произойти без смены власти на всех уровнях.

Впрочем, смена власти может и не понадобиться, потому что некого и не на кого будет менять. На северо-западе страны, в Островецком районе, уже через несколько месяцев будет запущена белорусская АЭС – крайне опасный объект.

Ее начали строить без референтного проекта, без экспертиз, без общественного обсуждения. Во время пробной установки строители умудрились уронить на землю корпус реактора. На строительстве АЭС регулярно гибнут рабочие.

Это происходит из-за нарушения норм безопасности и трудового законодательства. Они работают вахтовым методом, включая крановщиков и тех, чья работа ответственна и требует постоянной концентрации внимания.

Представляете себе крановщика, работающего 12 часов в сутки, 12 дней без выходных? Представляете качество его работы? Даже если бы это был супермен, он не смог бы выполнять сложные операции с такой интенсивностью работы. Белорусская АЭС имеет все шансы стать самой безопасной атомной станцией в мире — в том случае, если она никогда не будет достроена. Потому что у Беларуси нет ни средств, ни кадров, ни технологий, ни опыта обращения с ядерным объектом. Правда, после Чернобыля у Беларуси есть другое — семь тысяч километров зоны отселения и сотни мертвых деревень на юго-востоке страны. Теперь источник такой же опасности появится на северо-западе. Очень симметрично, не так ли? Поэтому мы требуем прекращения строительства и закрытия белорусской АЭС.

Вы, конечно, можете спросить: если в Беларуси нет выборов, зачем вы, представители «Европейской Беларуси», в этом участвуете? Отвечаю. В рейтинге свободы прессы Беларусь находится на 153 месте из возможных 180. Позади остались разве что Туркменистан и Северная Корея. Это значит, что в Беларуси нет не только свободных выборов, но и свободной прессы. Независимые газеты давно уничтожены режимом. Самый известный независимый сайт – «Хартия97» – второй год официально заблокирован в Беларуси. И только в эти пять минут предоставленного эфира мы можем высказаться, только в эти минуты мы можем обратиться к вам напрямую.

Не верьте диктатору и его пособникам. Они врут, им плевать на народ. Только вместе мы можем сменить власть. Только вместе мы сможем вернуть то, что по праву принадлежит народу – честные, свободные выборы.

Баста диктатуре. Баста белорусской АЭС. Баста фальсификациям. Жыве Беларусь!»