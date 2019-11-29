Профессор Кембриджа: Ботаны и IT перезапустят Украину, а олигархи уйдут в прошлое 2 29.11.2019, 20:05

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Андрей Кириленко, профессор финансов в Кембридже

фото: личный архив Андрея Кириленко

Эксперт - о двух параллельных мирах, советской и цифровой экономике.

Поколении айтишников - нереволюционерах, меняющих мир вокруг и жизни до и после смартфона liga.net рассказал профессор финансов в Кембридже Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко - выходец из Украины, добившийся успеха на Западе как экономист-теоретик и как экономист-практик. Более 12 лет он проработал в Международном валютном фонде в Вашингтоне, помогая странам по всему миру выходить из финансового кризиса. Когда мировой финансовый кризис ударил по США в 2008-м, Кириленко перешел на работу в американское правительство. Будучи главным экономистом американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTS), участвовал в "тушении" последствий мирового кризиса.

В начале 2013-го Кириленко вернулся в академическую среду, работал в Массачусетском технологическом институте MIT Sloan, потом в Имперском колледже Лондона. Сейчас Андрей Кириленко - профессор финансов в Кембридже, он проводит исследования в области цифровой экономики и финтеха.

Украина, где он провел первые 16 лет своей жизни, всегда была в центре внимания Кириленко. Украине он посвящает свои статьи, выступления на конференциях (Кириленко говорит на отличном украинском), недавно выпустил книгу о зарождении и развитии компьютерных технологий в Украине "Awesome Digital Ukraine".

Профессор Кембриджа верит, четыре поколения айтишников, которые выросли в Украине, смогут перезапустить украинскую экономику и не раз удивить мир своими успехами.

Журналисты поговорили с Андреем Кириленко после презентации его книги в Киевской школе экономики.

- Предлагаю поговорить просто о сложном. О новой экономике Украины, не отравленной олигархами, коррупцией и всем тем, что отравляет старую. Как она попала в поле вашего внимания?

- Переломным моментом стал Евромайдан. Я видел тот ужас, что передавали по новостям, и думал, чем могу быть полезен Украине. А быть полезным я мог лучше всего как экономист. Начал присматриваться к экономической истории Украины. И был заметно удивлен тем, что единственный источник, который подробно о ней пишет – это МВФ. Но хотелось бы, чтобы история страны была написана украинцем.

В США есть супер-нудная, но супер-важная книга - "Монетарная История США 1867 -1960 гг". Это экономическая история страны с конца гражданской войны до создания супердержавы. Написана она для того, чтобы не повторять прежних ошибок, например, Великую депрессию – это извечная трагедия США. По этой книге учились поколения американских экономистов, и ошибок они не повторяют. После финансового кризиса 2008-го Великой депрессии удалось избежать.

Я размышлял: что, если мой вклад в Революцию достоинства будет заключаться в том, чтобы собрать и написать экономическую историю независимой Украины?

Должен признаться: книгу я так и не написал, так как экономическая история Украины сама по себе не уникальна – это список простых повторяемых ошибок, из-за которых небольшая открытая экономикa живет oт кризиса к кризису – продолжительные падения сопровождаются непродолжительными взлетами. В мире десятки таких стран и сотни книг об этом - открывай любую и читай.

Но пока я собирал материал для книги, обратил внимание на IT-сектор в Украине. И вот, все эти 25 лет, несмотря на кризисы, коррупцию и войны, он чудесным образом продолжает расти. Это уникальность Украины! Но откуда взялись сотни компаний и сотни тысяч IT-специалистов? Вряд ли, они выросли из хорошего чернозема.

- В Украине живет одно поколение финансистов и четыре поколения айтишников, писали вы.

- Да, я обнаружил чудесные вещи. В Украине действительно выросло четыре поколения айтишников. Здесь был построен первый в Европе компьютер, создан язык функционального программирования, опробован прототип Интернета.

После развала СССР в стране остался огромный потенциал, но не было внутреннего спроса на IT, поэтому обладатели этих знаний переориентировались на внешние запросы. Как результат, в IT-зашли западные ценности - открытость, конкуренция, инновации. Cейчас IT - это 4-5% ВВП страны. Там нет олигархов, политических партий, монопольной pенты. Из этой идеи, кстати, родилась моя новая, совсем другая книга - Awesome Digital Ukraine.

- А новая экономика может чем-то заразиться от старой, например, той же коррупцией, олигархами?

- Ее может заразить госаппарат. Чем больше госучастия в IT-секторе, тем больше вероятности коррупции. С одной стороны, идея "государство в смартфоне" - крута. С другой стороны, существуют риски. Потому лучшее лекарство - это лучи солнца. Все, что построено по госинициативе должно быть прозрачно.

Есть пример ProZorro, оно прозрачно и не заразилось коррупцией.

- Почему?

- Тут важны две составляющие – понятная и прозрачная система управления и "вакцинированные" люди, которым не интересна коррупция.

На Западе руководители Центробанков часто - ученые. Если ты руководишь Центробанком - у тебя самые высокие в стране шансы обогатиться. Зачем они нанимают профессоров? Потому что эти люди, как правило не преследуют цели обогатиться на власти.

- Унаследованная украинская экономика и ее новая цифровая экономика - живут в двух разных мирах. Это хорошо или плохо?

- Разные ценности – это хорошо. И если они не пересекаются – это даже неплохо. Это делает экономику страны более диверсифицированной.

Айтишники – это люди, глобально интегрированные в западные ценности. Но это не революционеры, они вряд ли выходят всем офисом на протесты. Это интроверты, меняющие мир своим поведением, и поскольку их уже много – они влияют на экономический спрос внутри страны.

С точки зрения социальной пирамиды – они где-то наравне с ФК "Динамо Киев". Профессия престижная, и дает возможность молодым конвертировать труд и знания в очень хорошие деньги.

- А где, грубо говоря, больше возможностей заработать в Украине? Кажется, на развивающихся рынках коррупция всегда будет более выгодна, чем инвестиции в инновации?

- В финансах есть два таких понятия, как стоимость и риск. Возможно, на коррупционных схемах можно заработать больше, но ты зарабатываешь за счет рисков. В случае инвестиций в инновации ты берешь на себя ограниченную ответственность. Максимум, что ты можешь потерять это время и деньги – но не свободу, а то и голову.

- Новая власть в Украине настроена оптимистически. Зеленский задекларировал цель: сделать из Украины всемирно известный бренд всего передового. Цель Гончарука - 40% рост ВВП Украины за 5 лет. Что вам кажется реальным?

- В Украине есть спрос на оптимизм. Если целишься на 7% рост ВВП, то можешь достичь 3% роста. И это неплохо, почему бы и нет? Главное, не трансформировать обещания в пессимизм общества.

- Глобальный рейтинг инноваций из года в год смещает Украину то вверх, то вниз. В этом году, с 43-го она опустилась на 47 место. Но складывается впечатление, что новая экономика – это хорошая советская научная фантастика, которая позволяет дистанцироваться от реальности. Вам так не кажется?

- Это зависит от того, какой у человека телефон. Если ты пользуешься мобилкой Nokia, то новая экономика - это фантастика. Если же последний iPhone – то прекрасно понимаешь, что такое инновации. Твоя жизнь делится на жизнь до смартфона и после смартфона. Сейчас в нем больше компьютерного функционала, чем на орбитальной станции. Это крутая стратосфера, которую уже нет смысла называть просто телефоном. Чем больше функций выполняет твой смартфон, тем понятнее тебе становятся глобальные инновации и их влияние на твою жизнь.

- Какие технологические тренды со временем позволят перезапустить экономику ?

- Экономисты смотрят на функцию технологии так: добавляет ли она что-то или замещает собой.

Технологию, которая бы замещала собой сектор в Украине, я еще не видел. A если добавить цифровые технологии к уже существующим в Украине сельскому хозяйству, транспорту, торговлe, то это может создать дополнительную добавочную стоимость.

Простая модель использования искусственного интеллекта, которую добавляют к технологии сельского хозяйствa, – это датчики активности коров, которые сигнализируют, когда те готовы к дойке. Благодаря этому можно регулировать цикл производства молока. Сбор молока, как правило, становится на 10-20% эффективнее.

- В Киевской школе экономики вы выступаете с лекцией о модели оптимального выбора криптоактивов. Недавно в ВР зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют, Министерство цифровой трансформации предлагает модель их налогообложения. Похоже на создание какой-то параллельной финансовой системы?

- Глобально она уже существует, и она уже достаточно мощная.

Биткоин уже 10 лет пытаются убить, а он не умирает. Бессмертный. Если ты регулятор хочешь что-то финансово убить, то рано или поздно убьешь. Ты можешь закрыть банк, запретить вход или выход иностранного капитала в страну, создать гиперинфляцию и вообще убить всю свою экономику.

Но биткоин – как тoт зомби - регуляторы его убивают, убивают, а он снова вылезает. Почему так? Потому что он построен на такой крутой инновационной технологии, как блокчейн. A количество людей, которые пишет блокчейн код растет из года в год - поэтому крипта и не умирает.

Стоять в стороне невозможно. Чем дольше крипта будет жить, тем быстрее надо вводить ее в какое-то правовое поле, дать ей описание.

- Все это время мы говорили о переходе из экономики природной ренты в экономику человеческого капитала? Можете предложить какую-то модель?

- Есть две модели. Одна основана на западных либеральных ценностях. Вторая – на китайской авторитарной модели. Пока не очень понятно, какая модель выиграет. В обоих случаях важную роль занимает образование. Вообще, новый подход к образованию – первый шаг в новую экономику. Образование теперь не заканчивается.

У вас может быть, как минимум, три карьеры, – говорю я своим студентам. У наших дедушек была одна карьера, и они были воспитаны на идее - конвертировать физические навыки и знания в деньги в течение всей своей жизни. Один длинный горизонтальный конвейер.

Сейчас работает другая модель. Мы конвертируем знания в другие знания, потом в новые возможности, в деньги и опять в знания. Новая экономика – это вертикальная спираль, a не длинный конвейер.

- По-моему, так устроено в Китае.

- Там интересная ситуация. Китай считает, что у него достаточно компьютерных ресурсов для перехода к центральному смарт-планированию - как Советский Союз только с видеокамерами, компьютерами и коммуникациями. Госплан с супер интеллектом. Я пока не особо верю в это. Оно может сработать, а может нет - и ударить по населению как в том же Советском Союзе.

- Как понять, что новая экономика сработает?

- Я смотрю на "разнообразие". Если люди более-менее разные - с разным образованием, опытом, не сконцентрированы в одном секторе экономики, то это - неплохо. Когда приходит очередной кризис – нужно больше гибкости, а как следствие и разнообразие.