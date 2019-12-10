В Праге тысячи людей требуют отставки премьер-министра Чехии 2 10.12.2019, 22:14

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Фото: Petr Topič, MAFRA

Акции запланированы и в других чешских городах.

В центре Праге тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Демонстрация началась в 6 часов вечера с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в университетской больнице Остравы". После этого протестующие начали марш через центр к Вацлавской площади, требуя отставки Бабиша.

"То, что произошло и что происходит, включая реакцию Андрея Бабиша, который берет в заложники чешских граждан, настолько серьезно, что мы здесь до января. С нас хватит! Мы хотим премьер-министра, а не лжеца", - сказал один из организаторов акции.

Среди выступавших были также директор Transparency International Дэвид Ондрачек и бывший региональный директор Чешской экологической инспекции Яна Моравцова.

Бабиш заявил, что не собирается подавать в отставку. "Оппозиция регулярно ходит на демонстрации, потому что антибабиш - их единственная программа, они больше ничего не могут сделать", - сказал он.

Во вторник, 17 декабря, состоится еще одна демонстрация на Вацлавской площади, а в понедельник, 16 декабря, запланированы демонстрации в других городах