закрыть
11 декабря 2019, среда, 18:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Time объявил Грету Тунберг человеком года

9
  • 11.12.2019, 16:06
  • 1,332
Time объявил Грету Тунберг человеком года

Фото шестнадцатилетней шведской школьницы украсило обложку журнала.

Шестнадцатилетняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг признана «Человеком года» по версии американского журнала Time, пишет сайт телеканала «Дождь».

Грета Тунберг стала известна на весь мир после того, как в 2018 году стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. К акции присоединились дети из разных стран. В сентябре Тунберг выступила на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец