Time объявил Грету Тунберг человеком года 9 11.12.2019, 16:06

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Фото шестнадцатилетней шведской школьницы украсило обложку журнала.

Шестнадцатилетняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг признана «Человеком года» по версии американского журнала Time, пишет сайт телеканала «Дождь».

Грета Тунберг стала известна на весь мир после того, как в 2018 году стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. К акции присоединились дети из разных стран. В сентябре Тунберг выступила на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке.