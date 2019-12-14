На праздники на белорусской границе растут очереди 2 14.12.2019, 8:05

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Фото: vb.by

Наиболее популярным стало польское направление, на втором месте литовское.

Госпогранкомитет готовится к увеличению пассажиропотока перед новогодними праздниками.

«В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей», — сообщили в ГПК.

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единицы транспорта. Наиболее популярным стало польское направление, на втором месте литовское.

Госпогранкомитет напоминает, что за обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн. Кроме того, можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать время для поездки.

В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.