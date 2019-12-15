Ядерные взрывы у атолла Бикини: последствия сказываются 73 года спустя 2 15.12.2019, 18:29

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Тогда впервые испытали атомную бомбу под водой.

Это случилось 25 июля 1946 года на атолле Бикини. В тот день там прошло пятое по счету испытание атомной бомбы, но впервые взрыв был подводным, передает русская служба ВВС.

Все мы видели эти кадры: огромный гриб поднимается над Тихим океаном, а взрывная волна поглощает находящиеся на пути корабли, которыми пожертвовали, чтобы проверить, на что способна сила атома.

Спустя 73 года ученые вернулись туда, чтобы составить карту океанского дна.

Взрыв выбросил высоко в воздух 2 млн тонн воды, песка и стертых в порошок кораллов

Фото: NAVAL HISTORY AND HERITAGE COMMAND

"Было решено выбрать Бикини из-за его удаленности и просторной легкодоступной лагуны", - рассказал руководитель исследовательской группы Арт Трембанис из Делавэрского университета.

"Как сказал тогда комедийный актер Боб Хоуп, как только закончилась война, мы нашли один нетронутый войной участок на Земле и разнесли его к чертям", - добавил он.

В рамках операции "Перекрестки" на атолле прошли два американских испытания - "Эйбл" и "Бейкер". 21-килотонная бомба "Бейкер", получившая название "Хелен из Бикини", была взорвана на глубине 27 м.

Топографическая карта океанского дна. Вокруг воронки видны затопленные корабли

Фото: CSHEL UNIVERSITY OF DELAWARE

Взрыв выбросил высоко в воздух 2 млн тонн воды, песка и стертых в порошок кораллов.

Трембанис перед экспедицией полагал, что, несмотря на невероятный по мощи выброс энергии, большая часть изрубцованного взрывом океанского дна уже должна была выровняться донными отложениями.

Но прогноз не оправдался. Его исследовательская группа, состоявшая из океанографов, геологов, морских археологов и инженеров, выявила четко выраженный упадок.

С помощью эхолота они составили топографическую карту морского дна площадью 800 м и рельефом примерно в 10 м.

Дайвер исследует орудия авианосца "Саратога"

Фото: CSHEL UNIVERSITY OF DELAWARE

"Это похоже на то, как если бы Капитан Марвел ударила по планете и оставила в ней вмятину", - рассказал Трембанис журналистам, собравшимся в Американском геофизическом союзе на презентацию результатов исследований научной команды.

"Мы хотели поднять занавес и по-настоящему продемонстрировать это место, - рассказал он в интервью Би-би-си. - Лишь в конце 1980-х - начале 90-х водолазы впервые смогли обследовать этот район. И даже тогда из-за ограничений они осмотрели лишь небольшое количество корабельных обломков".

"Мы использовали современные гидроакустические технологии; у нас была возможность составить карту всего участка. Это как если поехать ночью к Большому каньону с одним фонариком, либо отправиться туда днем и сразу все увидеть. Мы смогли увидеть расположение кораблей, насколько близко они находятся друг к другу, и мы увидели, что кратер по-прежнему есть. Природа все еще напоминает нам о своей ране, полученной от взрыва бомбы", - отметил ученый.

Кормовая часть "Саратоги" разрушается

Фото: ARTHUR TREMBANIS

Примечательно, что кратер напоминает покрытую рябью структуру, что-то вроде лепестков розы. Это указывает на то, что вся огромная масса, поднятая в воздух, обрушилась вниз в водном столбе и рассеялась по дну океана.

Частично проведение исследования было обусловлено необходимостью более четкого понимания продолжающегося воздействия взрыва на окружающую среду. Хотя уровень радиации заметно снизился, существует проблема загрязнения от затонувших кораблей.

Эти старые корабли, ходившие под флагами США, Японии и Германии, не были подготовлены к затоплению для дальнейшего создания из них искусственных рифов. Это подразумевало бы полный демонтаж их оборудования.

Карта демонстрирует рельефную структуру воронки от взрыва

Фото: CSHEL UNIVERSITY OF DELAWARE

По сценарию испытаний, имитировавших военные действия, необходимо было оставить корабли в состоянии боевой готовности. Это, в частности, подразумевало, что корабли были с запасом горючего и даже с боеприпасами.

"Когда мы составляли карту, мне даже не нужно было смотреть на приборную доску, чтобы понять, что мы находимся рядом с американским авианосцем "Саратога", так как я прочувствовал запах дизельного топлива. Он был очень сильным, и его легко можно было отличить", - рассказал Трембанис.

"С линкора "Нагато", флагмана японского флота, на котором адмирал Исороку Ямамото составил план нападения на Перл-Харбор, просачивается топливо, распространившееся на много миль", - говорит ученый.

Корабли продолжают разрушаться в воде, и загрязнение от них может превратиться в еще большую проблему, отметил Трембанис.