«Старик, уходи!»: в Казахстане прошла волна митингов против Назарбаева 5 16.12.2019, 13:51

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Фото: RFE/RL

Люди вышли на улицы в ряде городов страны.

В ряде городов Казахстана в понедельник полиция задержала участников несогласованных митингов оппозиции, приуроченных к дню независимости страны, а также к годовщине кровавых событий в городе Жанаозен в 2011 году.

Как сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода, в столице Казахстана Нур-Султане полиция преградила путь шествию, которое направлялось к правительственному кварталу. Десятки людей были задержаны.

Ранее в Нур-Султане прошел митинг, участники которого вспомнили жертв декабрьских событий 1986 года и событий в Жанаозене.

В Алматы - крупнейшем городе страны - также прошел несогласованный митинг. Участники акций скандировали лозунги в поддержку политзаключенных, а также "Казахстан без Назарбаева" и "Шал кет!" ("Старик, уходи!").

Сообщается о задержании активистов в еще нескольких городах.

16 декабря в Казахстане — День Независимости. Эта дата совпадает с 33-летием массовых демонстраций в Алма-Ате, когда казахская молодежь выступила против назначения руководителем Советского Казахстана ставленника Кремля Геннадия Колбина, и восьмой годовщиной событий в городе Жанаозене, где в 2011 году власти силой подавили забастовку нефтяников. Тогда погибли, по официальным данным, 17 человек.

О планах провести 16 декабря митинги в казахстанских городах объявило незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), основанное бывшим банкиром и критиком властей Казахстана Мухтаром Аблязовым. Участники митингов утверждают, что, несмотря на отставку, бывший президент Нурсултан Назарбаев по-прежнему сохраняет власть в своих руках, и требуют его ухода из политики и демократизации.