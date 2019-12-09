Стало известно, кто из людей лучше понимает эмоции собак 9.12.2019, 14:25

Эта способность приходит не только с опытом.

Ученые выяснили, что эмоции собак лучше распознают взрослые люди, а не дети, а также представители европейской культуры, а не исламской.

Таким образом, понимание, чего хочет собака, приходит не только с опытом, но и зависит от воспитания, пишет nv.ua.

Исследование было проведено на 89 взрослых и 77 детей в возрасте от пяти до шести лет, которые были европейцами-мусульманами или немусульманами. Каждый участник был классифицирован в зависимости от отношения их культуры к собакам, а также их личной истории владения собаками.

Затем им показали серию фотографий, в том числе собак, шимпанзе и людей, и попросили оценить их счастье, грусть, гнев или страх.

Хотя некоторые эмоции собаки были легко распознаны на ранних этапах жизни, полученные результаты показывают, что этот навык в основном приобретается через возраст и опыт, даже если этот опыт не из первых рук.

Например, дети, участвовавшие в исследовании, были весьма ограничены в распознавании эмоций собаки, независимо от их истории владения собаками или их культурного воспитания. В то время как для взрослых опыт действительно имеет значение.

Авторы обнаружили, что те участники, которые выросли в культуре Европы — где собаки тесно интегрированы в общество — обычно лучше распознавали эмоции собаки, даже если они никогда не владели собакой сами.

«Эти результаты заслуживают внимания, потому что они предполагают, что не обязательно непосредственный опыт общения с собаками влияет на способность людей распознавать их эмоции, а скорее та культурная среда, в которой развиваются люди», — говорит эволюционный антрополог Федерика Амичи из Института Макса Планка.

Исследование является относительно небольшим по своим масштабам и имеет несколько ограничений. Например, все собаки, использованные в исследовании, были похожи на немецкую овчарку; дети до пяти лет не проходили тестирование; только две различные культурные группы были исследованы, и участников спросили об их опыте с собаками перед испытанием, что могло повлиять на их ответы.

Тем не менее, предварительные результаты показывают, что чтение эмоций собаки не появляется спонтанно у маленьких детей, а скорее приобретается со временем из общества, в котором мы живем. Единственным исключением были эмоции гнева и, возможно, счастья, которые даже дети могли узнать по морде собаки.

«Способность распознавать гнев является явно адаптивной, так как она обеспечивает немедленную пользу для жизни, передавая важную информацию о возможных опасных ситуациях», — пишут авторы.

Авторы утверждают, что даже маленькие мусульманские дети из Марокко, где собаки не относятся к категории домашних животных, могут успешно распознавать собачий гнев.

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