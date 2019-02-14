Хуан Гуаидо назначил собственных директоров нефтяной госкомпании Венесуэлы 1 14.02.2019, 10:22

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ФОТО: HUMBERTO MATHEUS/NURPHOTO/GETTY IMAGES

Дочерней кампанией за рубежом также будут управлять сторонники оппозиции.

Находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров государственной нефтяной компании PDVSA, а также директоров находящейся в США ее дочерней компании Citgo Petroleum, сообщает Reuters (перевод – РБК).

О новых директорах Citgo сообщил в своем Twitter спикер парламента Хуан Гуаидо, который был провозглашен исполняющими обязанности президента страны. Он назвал фамилии новых директоров: Луиса Паласиос, Анхель Ольмета, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Андрес Падилья и Рик Эсснер.

Ранее агентство Reuters сообщило, xто советники Гуаидо рекомендовали ему назначить шесть человек в переходный совет директоров Citgo, «самого важного зарубежного актива» Венесуэлы. Источники рассказали тогда, что в совет директоров войдут четыре профильных специалиста, граждане Венесуэлы, которые проживают в США, а также два действующих топ-менеджера Citgo из Соединенных Штатов. Команда Гуаидо поручит им «специальные задания», чтобы топ-менеджеры смогли обеспечить операционный и финансовый контроль над компанией, уточнили собеседники агентства Reuters.