Польша укрепляет общие войска в рамках НАТО с Данией и Германией 11.03.2019, 17:21

Фото: charter97.org/Иван Межуй

12-ая Щецинская механизированная дивизия - эффективная и значимая в командных структурах НАТО.

Как передает «Радио Польша», президент Польши Анджей Дуда, посещая 12-ю Щецинскую механизированную дивизию, отметил, что дивизия должна стать эффективной и значимой в командных структурах НАТО:

«Я согласовал с министром национальной обороны Мариушем Блащаком, что 12-я Щецинская механизированная дивизия будет подчинена командованию Многонационального корпуса «Север—Восток». Надеюсь, что наши союзники, с которыми мы вместе создаем это международное командование, присоединят к нему также и свои дивизии».

Многонациональный корпус «Север—Восток» состоит из соединений, дислоцированных в Дании, Германии и Польше.

Президент Польши посещает части польской армии и совместные части польской армии и войск НАТО на территории страны по случаю 20-летия вступления Польши в Североатлантический альянс.

На 12 марта запланирован визит Анджея Дуды и Мариуша Блащака в Прагу. Здесь состоится встреча президентов стран Вышеградской группы и торжества по случаю 20-летия вступления Польши, Чехии и Венгрии в НАТО. Это произошло 12 марта 1999 года. Словакия присоединилась к Североатлантическому альянсу спустя пять лет.