В Бресте вновь задержан активист Виталий Казак 2 15.03.2019, 22:44

Владимир Величкин

Фото: «Радыё Рацыя»

Скорее всего, в понедельник над ним будет суд.

Активист Виталий Казак задержан 15 марта в Бресте, сообщил правозащитник Владимир Величкин. Эту информацию «Брестской газете» подтвердили в ИВС Ленинского РОВД. В изоляторе Казак пробудет до понедельника.

По словам Величкина, сегодня днем Казак пошел по повестке в опорку на улице Набережной. Через несколько часов его повезли в Ленинский РОВД Бреста, чтобы «подписать бумажку и отпустить». Вскоре после этого телефон активиста стал недоступен.

Правозащитник говорит, что Казака вызвали в милицию по двум эпизодам: из-за заявления сотрудницы ЖЭС, которой Казак мешал убирать принесенные им же цветы возле забора стройплощадки, и из-за акции, которую он провел вечером 13 марта на улице Советской. Из цветов и горящих лампадок активист выложил к арке дома дорожку, символизирующую последний путь евреев, идущих на расстрел. Через несколько часов Казак с товарищем собрал все цветы и лампадки и отнес их к памятнику Брестскому гетто.

Виталий Казак неоднократно привлекал внимание властей и общественности к теме строительства жилья на месте, где в войну были расстреляны сотни людей, и требовал отказаться от строительства дома в пользу мемориала или сквера. После одной из акций он был оштрафован на 20 базовых – это 510 рублей.

Как уже сообщалось, на месте строительства элитного квартала, ограниченного улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова, было найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны.