Президент Бразилии прибыл в США для укрепления альянса с Трампом 18.03.2019, 12:22

Жаир Болсонару

Фото: AFP

Лидеры двух стран занимают схожие позиции по ряду вопросов, в том числе по Венесуэле.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье прибыл в Вашингтон, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы укрепить зарождающийся альянс, одна из целей которого состоит в усилении давления на Венесуэлу, сообщает «Голос Америки».

Крайне правый лидер вылетел из Бразилиа в воскресенье вместе с шестью министрами, включая министра иностранных дел Эрнесту Араужу, министра экономики Паулу Гедеса и министра юстиции Сержиу Мору, сообщили бразильские медиа. Их самолет совершил посадку на Объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном в 15:40.

Это первый зарубежный визит Болсонару для участия в двусторонней встрече с момента вступления в должность 1 января. В январе он принял участие в саммите в швейцарском Давосе.

В Вашингтоне Болсонару также встретится с главой Организации американских государств (ОАГ). Планируется, что он вернется в Бразилию во вторник.

Десятки демонстрантов пришли на акцию протеста против его визита к Белому дому во второй половине дня воскресенья. Один из плакатов называл Болсонару «убийцей» из-за его очевидных связей с подозреваемыми в убийстве правозащитницы Мариэль Франку. Полиция утверждает, что эти связи являются случайными совпадениями.

Укрепление отношений между Трампом и Болсонару может означать, что лидеры двух самых населенных демократических стран на американских континентах будут сотрудничать по целому ряду региональных проблем.

Самой актуальной из них является кризис в Венесуэле, где США и Бразилия, а также десятки других стран, признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом страны с целью отстранить от власти Николаса Мадуро.

Болсонару, известный своей жесткой риторикой, неоднократно выражал свое восхищение Трампом. Как и лидер Соединенных Штатов, он пренебрежительно относится к многосторонним организациям и левой политике, а внутри страны выступает в поддержку бизнеса, не принимая в расчет тревоги экологов.

Общность их националистических настроений можно увидеть и в других отношениях – между сыном Болсонару Эдуарду, который является федеральным законодателем, и бывшим стратегом Трампа Стивом Бэнноном.

В начале февраля Эдуарду Болсонару объявил, что он является членом брюссельской организации The Movement («Движение»), которую основал Бэннон для продвижения крайне правых националистических ценностей и тактики.

Болсонару-старший объявил в субботу, что одним из основных результатов его визита станет подписание соглашения, в соответствии с которым США получат доступ к бразильскому космодрому, расположенному вблизи экватора.

Но основное внимание будет приковано к событиям вокруг Венесуэлы, которая граничит с Бразилией.

Предыдущие бразильские администрации проводили дружескую политику в отношении всех соседних стран – но не Болсонару.

63-летний бывший десантник является непреклонным противником левых течений внутри страны и за рубежом, и разделяет враждебное отношение Трампа к диктатору Мадуро, который пришел к власти после смерти социалиста Уго Чавеса в 2013 году.

Трамп неоднократно говорил, что в отношении Венесуэлы «никакие варианты развития событий не отбрасываются», и эту фразу интерпретируют как возможность военных действий.

Однако Болсонару, как и другие члены Группы Лимы, в которую, в основном, входят страны Латинской Америки, исключает военные действия, поддерживая политику затягивания экономической и дипломатической петли вокруг Мадуро.

Кроме «закрытой встречи» с Трампом в Овальном кабинете во вторник, Болсонару проведет переговоры с генеральным секретарем ОАГ Луисом Альмагро и примет участие в различных форумах, где будет говорить об экономических возможностях в Бразилии.

США являются вторым крупнейшим торговым партнером Бразилии после Китая.

По прибытии в США Болсонару должен был отправиться в резиденцию посла Бразилии Сержиу Амарала, где встретиться за ужином с «лидерами мнений», включая, по сообщениям СМИ, Бэннона и проживающего в США бразильского писателя Олаву ди Карвалью, который считается идеологическим гуру Болсонару.

Болсонару остановился в Блэр-хаус – официальной государственной резиденции США, расположенной напротив Белого дома, которая используется для размещения почетных гостей.

После возвращения в Бразилию Болсонару планирует отправиться в Чили, а в конце марта – в Израиль. Он установил тесные связи с консервативным лидером Израиля премьер-министром Биньямином Нетаньяху, когда он приехал на инаугурацию Болсонару.