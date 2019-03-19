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Трамп: США серьезно рассматривают вступление Бразилии в НАТО

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  • 19.03.2019, 19:43
Дональд Трамп

Также президент США поддерживает желание Бразилии вступить в ОЭСР.

США «всерьез рассматривают» возможность членства Бразилии в НАТО или другом альянсе.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Трамп сказал во вторник, что он решительно рассматривает членство Бразилии в НАТО или любом другом альянсе», - отметило агентство.

Кроме того, он заявил, что поддерживает заявку этой страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).


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