Трамп: США серьезно рассматривают вступление Бразилии в НАТО

Трамп: США серьезно рассматривают вступление Бразилии в НАТО3
- 19.03.2019, 19:43
Также президент США поддерживает желание Бразилии вступить в ОЭСР.
США «всерьез рассматривают» возможность членства Бразилии в НАТО или другом альянсе.
Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters.
«Трамп сказал во вторник, что он решительно рассматривает членство Бразилии в НАТО или любом другом альянсе», - отметило агентство.
Кроме того, он заявил, что поддерживает заявку этой страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).