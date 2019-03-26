Из-за экспериментов Лукашенко могут еще больше подорожать квартиры 14 26.03.2019, 9:11

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Белорусов возмущает деятельность «жилищно-коммунальной мафии».

Лукашенко поручил «губернатору» Брестской области Анатолию Лису на базе проблемного Стройтреста №8 начать строить в Бресте так называемое «жилье с ограниченной прибылью в 5%».

При этом диктатор не удержался и раскрыл «схему» строительства таких квартир: оказалось, что прибыль для чиновников будет куда больше, чем озвученные 5%, а «квадрат» для простых граждан так и не подешевеет.

Диктатор сослался на пример экспериментальной застройки в Минске, в районе Новинок: «Построил это жилье — 500 долларов в Минске квадратный метр. Забирайте! Забирай, Анатолий Васильевич Лис, и продавай по 1200, в бюджете оставляй эту разницу».

Получается, что если строить, как описано выше, по 500 долларов за «квадрат», потом передавать госструктурам, которые будут продавать его уже по 1200, — то какое от этого благо людям? Единственная разница: 700 долларов за каждый «квадрат» останутся у облисполкома бюджете, а не у застройщика.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать ситуацию известного брестского активиста, одного из лидеров протестов против аккумуляторного завода, лауреата Национальной премии за защиту прав человека за 2018 год Александра Кабанова.

- Давайте начнем с того, что это за Стройтрест №8 и почему с ним проблемы?

- Трест №8 известен в Бресте как организация достаточно убыточная. Она еле-еле держится на плаву. По моим сведениям, этот трест подключали и на строительство Островецкой АЭС, и на 1000-летии Бреста – чтобы хоть как-то обеспечить людей работой.

Но у организации слишком много долгов, и значительная часть ее имущества уже из-за этого описана. То есть, это достаточно проблемная организация, которую в нормальной стране давно уже следовало бы закрыть.

- А как вообще выглядит ситуация с жильем в Бресте? Реально ли обычной молодой семье обзавестись собственной квартирой?

- Дело в том, что у нас в стране не все имеют одинаковое право на жилье.

До сих пор у нас есть так называемые льготники. В основном это – силовые структуры, которые получают льготные кредиты из бюджета (насколько я знаю, под 1% сроком на 20 лет). У этих людей практически нет проблем с жильем, тем более, что все они – еще и «очередники».

А семья того же врача или учителя такой роскоши позволить себе не может. Не случайно у нас в стране сейчас такие проблемы с врачами: люди просто уезжают.

А когда молодой специалист приезжает в крупный город – у него вообще нет шансов протолкнуться и стать собственником жилья.

- С «губернатором» Лисом вам приходилось сталкиваться во время борьбы с аккумуляторным заводом. Как вы оцениваете его в качестве главы области?

- Дело в том, что с самим Лисом мы не сталкивались – только с его отписками. Почти год мы добивались с ним встречи – и так и не добились.

Но по роду своей деятельности я слежу за делами чиновников такого уровня, как председатель облисполкома. Как и любой назначенец, он боится инициативы и действует строго в рамках указов сверху.

Но в такой непрозрачной системе, как сложилась в Беларуси, мы не знаем, что за указы он получает на самом деле.

Если посмотреть наши государственные СМИ, они освещают какую-то мелочную, не соответствующую главе облисполкома, деятельность Лиса: открытие памятника в регионе, поездка на предприятие, встреча с китайской делегацией…

Конечно же, он не представляет интересы жителей Брестской области и не будет из отстаивать – ни в каком виде деятельности. Свою «энергию» он может показать разве что на посевной. Когда дело касается развития региона, прав человека, стимулирования бизнеса – его там не видно.

- Вот этот человек будет по замыслу Лукашенко получать под свой контроль 700 долларов с каждого квадрата жилья в Бресте. Как вы считаете – к чему это приведет?

- Ситуация с жильем для большинства брестчан и сейчас не слишком оптимистичная. И от этой инициативы Лукашенко она ничуть не улучшится.

Думаю, что наоборот – эксперимент Лукашенко с Лисом выльется в рост цен на недвижимость, квартиры только подорожают. А первыми в очереди на доступные квартиры будут «свои люди», знакомые и родственники чиновников.

А для официальной статистики, чтобы показать «заботу» о гражданах, будут использовать данные по социальному жилью, которое не является собственностью людей. Многодетным семьям будут давать для виду несколько арендных квартир, а затем – строить и строить десятки домов, чтобы продать там жилье с коммерческой наценкой и «отбить» потраченное на многодетных.

А что касается молодых семей и специалистов, то им по-прежнему придется рассчитывать только на себя при решении квартирного вопроса.

- Как вы вообще оцениваете идею – отдать чиновникам доходы от строительства квартир для граждан?

- Схема Лукашенко – это очередной повод для всплеска коррупции. Правитель просто «распахивает» очередное поле для коррупционной деятельности.

Согласно его заявлениям, одной рукой Лукашенко все время «борется» с коррупцией. А другой – ее насаждает. Одна рука не понимает, что делает вторая.

В схеме, которую он предложил Лису, должны вращаться огромные деньги. Если чиновники будут строить по 500 долларов за «квадрат», а продавать по 1200 – они уже получают сверхприбыль.

Как только эта сверхприбыль будет «повешена» на баланс облисполкома, возникнет широчайшее коррупционное поле. Опять в какой-то момент может грянуть гром и начаться показательные посадки чиновников. А может и не начнутся – смотря, кто реально будет замешан в этой схеме.

А жилищные проблемы конкретных брестских семей, я уверен, решены не будут.

Давно уже доказано, что когда будет частное строительство, которым будут заниматься несвязанные с государством фирмы, подключающие на субподряд ИП – и цены на «квадрат» упадут, и качество жилья улучшится. У нас сейчас в этой сфере монополия, а решить вопрос доступности жилья может только свободная конкуренция.

Что это за цифры, о которых говорит Лукашенко? 500, 1200 долларов за квадратный метр… По большому счету, эти цены взяты с потолка. А четкой составленной сметы у государственных структур нет.

- Когда-то всю Беларусь облетела история протестовавшей на кране из-за сноса ее дома застройщиком минчанке. Если у вас застройщиком со сверхприбылями станет облисполком, могут ли такие случаи произойти и в Бресте?

- Произойти может все, что угодно, в том числе и изгнание людей из их жилья в интересах застройщика. Пока у нас нет закона о частной собственности на землю, человек будет беззащитным перед государством. В сегодняшней ситуации и Лукашенко, и Лис, и любой другой чиновник могут принять какое угодно решение по недвижимости граждан.

Кроме того, имущественные права сильно завязаны на судебную систему. Если у нас такие суды, как сейчас – то человек в любой момент может потерять свое жилье якобы «по закону».

Наконец, важно, чтобы был прозрачный бюджет и отчетность чиновников – иначе застройка будет оставаться самой привлекательной сферой для коррупционеров.

Так что сохранность наших с вами домов и квартир зависит не от отдельных чиновников, а от того, какая политическая система в стране. Только сменив эту систему, можно обезопасить себя от «отжимания» кем-то своих законных квадратных метров.

- Обычные люди, с которыми вы как активист общаетесь, понимают важность этого вопроса?

- Конечно понимают. Только пока не знают, как изменить.

На меня белорусские власти как раз и завели уголовное дело за то, что я помогал людям сделать деятельность жилищных кооперативов более прозрачной.

Скажу так: практически всех достала деятельность «жилищно-коммунальной мафии», которая процветает у нас в стране. Цены на услуги ЖКХ и их непрозрачность – это один из самых больных вопросов.

Очень многих в стране напрягает постоянное отчисление денег на такие, например, статьи расходов, как капитальный ремонт домов. Человек платит по 20-40 лет – и не видит результата. А если отказывается – то, как в известном фильме, ему угрожают тем, что «отключат газ».

Белорусы знают, как устроена система ЖКХ, какие там зарплаты у начальства, как им постоянно лезут в карман, как формируют тарифы «от балды». И это возмущает их все больше.

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