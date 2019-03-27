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Лукашенко уволил Русого и Зайца

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  • 27.03.2019, 21:03
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Чиновники лишились должностей после приезда диктатора на молочно-товарную ферму в Шкловском районе.

Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений, сообщает БелТА.

Михаил Русый, который курировал вопросы сельского хозяйства, освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси.

Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета.

Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

На помощника президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета.


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