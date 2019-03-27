Лукашенко уволил Русого и Зайца

Лукашенко уволил Русого и Зайца26
- 27.03.2019, 21:03
- 2,881
Чиновники лишились должностей после приезда диктатора на молочно-товарную ферму в Шкловском районе.
Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений, сообщает БелТА.
Михаил Русый, который курировал вопросы сельского хозяйства, освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси.
Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета.
Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
На помощника президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета.