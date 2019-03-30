Во время подготовки к приезду Лукашенко умер чиновник Шкловского райисполкома 22 30.03.2019, 9:32

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Посещение Лукашенко Могилевщины закончилось массовыми «чистками».

За нерентабельность агропредприятий с должностей сняты высокопоставленные чиновники. В публичной порке пострадали и ответственные за фермы.

Также «Белсату» стало известно, что во время подготовки к встрече с Лукашенко не выдержало сердце одного из чиновников Шкловского райисполкома.

Разнос чиновников на ферме «Слижи» мгновенно разлетелся на мемы и цитаты. Молочно-товарный комплекс относится к предприятию «Амкодор-Шклов» агрохолдинга «Купаловское». Лукашенко раскритиковал все, что попало на глаза. Но все ли так плохо, как говорил и показывал диктатор?

Почему не согласны с критикой ответственные фермы и жители близлежащей деревни?

«Эта корова непосредственно после отела. Корова, которая телилась, она теряет вес. Единственный недостаток же был в соломе в нашей. Все в основном – надои, рост скота, сохранение скота – все в порядке», – говорит Андрей Зенкин, начальник МТК.

«Это неправильно, что он критиковал. Обидно. За комплекс свой обидно, конечно. У нас все время самый лучший комплекс считается, не знаю», – рассказывает оператор машинного доения Елена.

«Знаете, я когда-то сама держала корову. К весне – она такая. И насчет того, что она худая, – после отела коровы худые», – добавляет жительница Аникеевки Людмила.

На совещании о кадровых вопросах 28 марта Лукашенко объяснял свой гнев:

«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота».

В соседнюю деревню, где расположены фермы экспериментальной базы «Спартак», закупали коров из Бельгии. Какие технологии там? Трухлявые стены корпусов, окна, забитые обычной пленкой.

«Если бы к нам приехал, а тут не крашено, не мазано, не белено. Ну, тоже вставил бы нам, попало бы нам тоже хорошенько», – говорит работник фермы.

Причиной отсталости хозяйств Лукашенко считает безответственность и приказывает перевести их, цитата, «на военное положение». Еще больше дисциплины! Еще больше ответственности! Такие командно-административные методы управления уже завели хозяйство в тупик.