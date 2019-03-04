В минской школе умер учитель физкультуры 20 4.03.2019, 13:49

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Инцидент произошел на конкурсе спортивно-патриотической песни.

27 февраля в столичной средней школе № 26 проходил районный конкурс спортивно-патриотической песни. Как стало известно tut.by, во время мероприятия внезапно умер учитель физкультуры. Мужчине было 54 года.

— Сергей Марьянович из 155-й школы был даже не участником, а просто зрителем. Это был конкурс спортивно-патриотической песни, он как классный руководитель был в группе поддержки. Там со всех школ были дети, родители, учителя, — сообщила начальник Управления образования Администрации Московского района Алла Куницкая. — Насколько мне известно, есть заключение о смерти — внезапный обширный инфаркт. Учителю было 54 года.

Источник, сообщивший tut.by о смерти педагога, утверждал, что накануне Сергей Марьянович жаловался на состояние здоровья, просил не отправлять его на соревнования. В управлении образования говорят, что впервые об этом слышат:

— Если бы он жаловался, мы же все люди, кто бы его прямо заставил? Тем более это не тот случай, когда надо было, чтобы он обязательно был.

Директор 155-й школы, где работал учитель, отказалась от комментариев.