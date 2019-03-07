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«Участники живого эфира задают неприятные вопросы Лукашенко»

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  • 7.03.2019, 9:13
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Источник: svaboda.org

Как проходил незаконный «референдум» в 1995-м.

Как начиналась и чем завершается первая четверть века с Лукашенко. «Радыё Свабода» опубликовало очередной подкаст Сергея Наумчика о новейшей истории Беларуси.

Пятая часть подкаста «Под Лукашенко» посвящена «референдуму», который состоялся в 1995 году и проходил с нарушениями Конституции, законов, игнорированием принципа свободы выражения мнений.

Среди сюжетов:

Администрация Лукашенко приказывает СМИ давать в эфир только тех, кто за объединение с Россией

На праздновании дня Победы фактически запрещаются государственные бело-красно-белые флаги

Участники живого эфира задают неприятные вопросы Лукашенко

Лукашенко называет I съезд белорусов мира «Шабашем на весь мир» и обещает прекратить издание книг белорусских эмигрантов

Зенон Позняк заявляет о нарушениях на выборах и «референдуме»

Титенков забирается на крышу администрации Лукашенко, рвет бело-красно-белый флаг и оставляет на клочках свою подпись

Геннадий Буравкин прогнозирует ухудшение международного имиджа Беларуси


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