«Участники живого эфира задают неприятные вопросы Лукашенко» 6 7.03.2019, 9:13

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Источник: svaboda.org

Как проходил незаконный «референдум» в 1995-м.

Как начиналась и чем завершается первая четверть века с Лукашенко. «Радыё Свабода» опубликовало очередной подкаст Сергея Наумчика о новейшей истории Беларуси.

Пятая часть подкаста «Под Лукашенко» посвящена «референдуму», который состоялся в 1995 году и проходил с нарушениями Конституции, законов, игнорированием принципа свободы выражения мнений.

Среди сюжетов:

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На праздновании дня Победы фактически запрещаются государственные бело-красно-белые флаги

Участники живого эфира задают неприятные вопросы Лукашенко

Лукашенко называет I съезд белорусов мира «Шабашем на весь мир» и обещает прекратить издание книг белорусских эмигрантов

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