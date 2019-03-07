«Участники живого эфира задают неприятные вопросы Лукашенко»6
- 7.03.2019, 9:13
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Как проходил незаконный «референдум» в 1995-м.
Как начиналась и чем завершается первая четверть века с Лукашенко. «Радыё Свабода» опубликовало очередной подкаст Сергея Наумчика о новейшей истории Беларуси.
Пятая часть подкаста «Под Лукашенко» посвящена «референдуму», который состоялся в 1995 году и проходил с нарушениями Конституции, законов, игнорированием принципа свободы выражения мнений.
Среди сюжетов:
Администрация Лукашенко приказывает СМИ давать в эфир только тех, кто за объединение с Россией
На праздновании дня Победы фактически запрещаются государственные бело-красно-белые флаги
Участники живого эфира задают неприятные вопросы Лукашенко
Лукашенко называет I съезд белорусов мира «Шабашем на весь мир» и обещает прекратить издание книг белорусских эмигрантов
Зенон Позняк заявляет о нарушениях на выборах и «референдуме»
Титенков забирается на крышу администрации Лукашенко, рвет бело-красно-белый флаг и оставляет на клочках свою подпись
Геннадий Буравкин прогнозирует ухудшение международного имиджа Беларуси