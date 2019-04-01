Стали известны подробности смерти чиновника во время подготовки к приезду Лукашенко 18 1.04.2019, 16:23

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Чиновника из Шкловского райисполкома заставили белить коровники.

«Когда ему стало плохо, это заметили не сразу - чиновник упал на колени, держа ведро с известью в руках», - рассказали nn.by.

5 марта чиновника из Шкловского райисполкома Игоря Кобылянца отправили в деревню Караси. Но не решать экономические вопросы, а белить коровники. Закончилось все трагически.

Игорь Кобылянец работал экономистом управления сельского хозяйства Шкловского райисполкома. На посту был меньше года. Ранее работал в управлении сельского хозяйства инспектором по досмотру за сельхозпродукцией.

Знакомый Кoбылянца говорит, что для райисполкома отправить чиновников убирать на фермах было рядовой делом. 5 марта чиновникам приказали ехать в деревню Караси, белить коровники. Кстати, те коровники принадлежат агрокомплексу «Купаловский», который после визита Лукашенко прославился.

«Отправлять на какие-то физические работы - это была обычная практика в райисполкоме. Игорь часто работал не на своем рабочем месте. В этот раз вот отправили на побелку... Раньше отправляли убирать коровники, свинарники, - говорит близкий знакомый чиновника. - Игорь был экономистом, но постоянно приходил с работы в грязных вещах с запахами сельского хозяйства, скажем так».

По словам собеседника, проблем с сердцем у чиновника никогда не было. Случилось все внезапно. Игорю стало плохо во время работы, вызвали скорую, но мужчина фактически скончался на месте.

Собеседник считает, что смерть чиновника была связана с его работой. «Нервы были постоянные, выходных почти не было», - сетует он.

Журналисты связались с еще одним источником, близким к семье погибшего. По словам собеседника, у Кобылянца были плохие отношения с председателем Шкловского райисполкома Василием Витюновым (которого сняли с должности после визита Лукашенко). Витюнов даже угрожал, что если Кобылянец уволиться, его сын и жена будут иметь проблемы с работой.

Кроме того, именно с приходом Витюнова чиновников начали отправлять на фермы и предприятия, когда не хватало рук. Письменных распоряжений или приказов при этом никто не оформлял.

Известно, что 4 марта, за день до смерти, Игорь Кобылянец почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Но проблем с сердцем врачи не обнаружили. Семья не знает точно, на что жаловался мужчина, в тот момент он был дома один.

Утром 5 марта, уверяет источник, было собрание в райисполкоме. Кобылянец якобы пожаловался, что ему снова плохо. Но Витюнов якобы сказал подчиненному, что к врачам можно и на следующий день сходить.

5 марта в Караси отправили не только Кобылянца. Сотрудники райисполкома чистили стойла после скота, белили стены. «Было очень холодно. К тому же некоторым было плохо от запаха навоза и аммиака», - рассказывали люди.

Игорь Кобылянец покрывал известью стойла. Когда ему стало плохо, это заметили не сразу - он упал на колени, держа ведро с известью в руках.

Вскоре изо рта пошла пена. К мужчине подбежали, вызвали скорую. Врачи спасали Кобылянца почти час, но мужчина скончался.

Близкие считают, что если бы чиновник остался на своем рабочем месте в городе, то, возможно, врачи приехали бы быстрее и мужчину можно было бы спасти.

В заключении о смерти написали: «острая ишемическая болезнь сердца».

В управлении сельского хозяйства Шкловского райисполкома, где работал чиновник, отказались комментировать ситуацию.

Игорю Кобылянцу было 50 лет.