В Индии начались парламентские выборы 11.04.2019, 8:51

Нижнюю палату парламента будет избирать почти миллиард человек.

В Индии начались выборы в парламент. Избирательные участки открылись в четверг, 11 апреля, в 18 штатах и двух союзных территориях. Голосование будет происходить в семь этапов до 19 мая, а результат будет объявлен не ранее 23 мая, сообщает dw.com.

Около 900 миллионов человек смогут проголосовать за состав нижней палаты парламента. Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двоих назначает президент, а остальных 543 избирают в ходе всеобщего прямого голосования на 5 лет на основе мажоритарной системы.

Нарендра Моди против Рахула Ганди

Согласно опросам, представитель правящей "Бхаратия джаната парти", действующий премьер-министр Нарендра Моди обладает хорошими шансами на второй срок. Его основным соперником респонденты считают Рахула Ганди, председателя старейшей партии страны "Индийский национальный конгресс".