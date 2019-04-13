National Interest: Новейшая российская супер-пуля: снаряды из пластика? 4 13.04.2019, 16:49

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США начали использовать пластиковые ведущие пояски еще в 1970-х годах.

Хотя на первый взгляд это может показаться впечатляющим и инновационным, вся хитрость заключена в формулировке. Из пластика выполнена только небольшая часть снаряда.

Недавно российский концерн «НПО "Прибор"» объявил о том, что ему удалось разработать снаряды для легкой артиллерии на пластиковой основе. Хотя на первый взгляд это может показаться впечатляющим и инновационным, вся хитрость заключена в формулировке. Из пластика выполнена только небольшая часть снаряда, пишет The National Interest (перевод - inosmi.ru).

Большая часть нового 30-миллиметрового снаряда концерна «Прибор» выполнена из металла. Корпус снаряда полностью металлический. Как утверждают представители концерна «Прибор», пластиковая часть снаряда — это ведущие пояски.

Ведущие пояски обычно используются в патронах, калибр которых превышает 12,7 миллиметра, чтобы задействовать нарезку и «запустить» вращение патрона. В большинстве снарядов до сих пор используются ведущие пояски, сделанные из мягких металлов, таких как медь или свинец. Но у новых российских снарядов ведущие пояски пластиковые.

Есть ли в этом какая-то новизна? Вряд ли. США начали использовать пластиковые ведущие пояски еще в 1970-х годах, когда на способный поражать танки американский штурмовик А-10 была установлена массивная пушка GAU-8. Скорострельность этого орудия была настолько высока, что традиционные ведущие пояски могли бы привести к недопустимо быстрому износу ствола. В результате снаряды 30x173 миллиметра были модифицированы, и на них были установлены пластиковые ведущие пояски.

Пластиковые ведущие пояски были установлены на многих снарядах, используемых армиями стран НАТО. На пулях 15-миллиметрового тяжелого пулемета Fabrique Nationale тоже были пластиковые ведущие пояски.

Так почему Россия делает столько шума из своих новых ведущих поясков?

В российских снарядах традиционно используются ведущие пояски из свинца и меди. Представители «Прибора» ссылаются на те же преимущества пластиковых ведущих поясков, на которые указывали США, когда они начали устанавливать их на своих снарядах: увеличение срока эксплуатации ствола и улучшения характеристик стрельбы при беглом огне.

В отличие от американских пушек российские пушки печально известны своим коротким сроком службы ствола. Согласно данным, опубликованным на российских сайтах, живучесть ствола широко распространенной пушки ГШ-30-1 составляет 2 тысячи выстрелов. Для сравнения живучесть ствола такой же 20-миллиметровой пушки М-39 составляет 10 тысяч выстрелов. Если использование пластиковых ведущих поясков действительно позволяет вдвое увеличить срок эксплуатации, это позволит существенно улучшить ситуацию с техническим обслуживанием и ремонтом пушек.

Для российских автоматических артиллерийских орудий, устанавливаемых на боевые машины, может быть характерна гораздо более высокая скорость стрельбы, чем для их аналогов в странах НАТО. На большинстве современных боевых машин НАТО установлена та или иная модификация автоматической пушки, скорострельность которой обычно не превышает 300 выстрелов в минуту.

Между тем на большинстве российских машин установлены автоматические пушки 2А42, скорострельность которых может достигать 800 выстрелов в минуту в зенитном режиме, что приводит к очень высокому уровню износа ствола. Если установить на снарядах пластиковые ведущие пояски, это позволит переходить в зенитный режим огня, не опасаясь за сохранность ствола пушки.

Такие же снаряды используются в автоматических пушках 2А38 зенитных комплексов «Тунгуска» и «Панцирь», для которых тоже характерны высокие показатели скорострельности. Живучесть ствола 2А38 при условии использования стандартных снарядов составляет 8 тысяч выстрелов. Если получится удвоить этот показатель, это станет значительным улучшением в смысле логистики.

Хотя использование пластиковых ведущих поясков, возможно, является для вооруженных сил стран НАТО чем-то хорошо знакомым, довольно легко понять, почему россияне испытывают по поводу них такой энтузиазм.