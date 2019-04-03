Хуан Гуаидо: Мы продолжим действовать и выходить к венесуэльскому народу 3.04.2019, 9:06

Хуан Гуаидо

Фото: AP / Fernando Llano

Президент Венесуэлы объявил незаконным решение о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Лидер венесуэльской оппозиции, законный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что будет продолжать действовать, несмотря на решение подконтрольного Мадуро «учредительного собрания», утвердившего в отношении него судебное расследование, сообщает ria.ru.

«Мы в любом случае не свернем с нашего пути», - заявил Гуаидо в обращении к сторонникам, которое транслировалось в Periscope.

Глава Национальной ассамблеи, признанный ведущими государствами мирв президентом Венесуэлы, обратил внимание, что в формулировках решения «учредительного собрания» отсутствует положение об отзыве депутатской неприкосновенности. «Почему они изменили формулировки в декрете? Потому что им страшно», - заметил Гуаидо.

«Завтра у нас рабочий день, мы будем продолжать действовать и выходить к венесуэльскому народу», - добавил он.

Постановление о продолжении судебного процесса против Гуаидо было принято в ответ на просьбу «верховного суда» о лишении его депутатской неприкосновенности. При этом в финальном решении «учредительного собрания» не сказано, снимается с Гуаидо неприкосновенность или нет.