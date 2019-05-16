Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Эстонией

Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Эстонией3
- 16.05.2019, 16:36
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Минобороны Великобритании отчиталось о перехвате российских Су-27.
Минобороны Великобритании отчиталось о перехвате российских истребителей Су-27, сопровождавших принадлежащий ВВС России Ил-22, сообщает РБК.
Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил, базирующиеся на авиабазе Эмари в Эстонии, дважды перехватили в небе над этой страной российские истребители Су-27, сопровождавшие принадлежащий ВВС РФ Ил-22. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
По данным ведомства, в первый раз на перехват неизвестных самолетов британские истребители поднялись 14 мая.
«Через шесть минут после взлета с Эмари мы приблизились к российскому Ил-22, который сопровождали два Су-27. Летя рядом на безопасной дистанции, я и мой ведомый убедились, что российские самолеты благополучно следуют вне воздушного пространства Эстонии. Впоследствии мы передали русских венгерской группе, взлетевшей из Литвы, которая сопроводила их в сторону Калининграда», — рассказал командир эскадрильи Пол О`Грейди.