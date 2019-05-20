Политолог: У Путина есть семь кандидатур на роль преемника 1 20.05.2019, 7:52

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Правитель РФ пребывает в замешательстве.

После победы Владимира Зеленского на выборах в Украине президент России Владимир Путин оказался в замешательстве. Эксперты говорят, что он сразу решил проверить неопытного политика на договороспособность, раздавав российские паспорта на оккупированном им Донбассе.

Что еще предпримет российский президент, чтобы завоевать Украину, отважится ли он на прямую войну с Киевом и почему Зеленский будет жестче к нему, чем был Петр Порошенко — в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Александр Морозов.

— Что Путин будет делать с Украиной при новом президенте Владимире Зеленском?

— На "рынке" при царском дворе вокруг Путина заметно три предложения. Одну идею можно связать с именем Суркова — не делать дальше ничего, ситуацию сохранять примерно в том же состоянии, что сейчас. Эти люди не видят возможности продвинуть вперед Минские соглашения и не видят какой-то близкой перспективы перезапуска всего процесса. Очень активен второй круг людей, их связывают с именем Глазьева и являются последовательными сторонниками присоединения Донбасса.

Обсуждают разные варианты, в том числе и его ползучее присоединение через выдачу паспортов или прямое присоединение.

Третья группа связана с Медведчуком и поддерживают идею реинтеграции Донбасса в Украину. Это сценарий выглядит очень проблематично, ему мешает масса факторов. Обсуждаемый первый шаг в виде обмена пленных всех на всех или какая-то возможность нового этапа торговли вокруг автономии Донбасса в Украине — очень проблемно.

У Путина на данный момент никакого решения относительно продолжения российско-украинской войны и конфликта нет.

С помощью выдачи паспортов в "ЛДНР" он бросает какую-то кость сторонниками присоединения Донбасса. С другой стороны — продолжает удерживать ситуацию в состоянии статус-кво не давая никаких публичных сигналов в своей риторике о каких-то переговорах.

Вообще нужно признать, что Медведчук и вся та часть украинских политиков, которая связана с юго-востоком, в ходе президентских выборов были очень слабо поддержаны Путиным. Он им ничего не дал, и из этого можно сделать вывод, что какой-то большой надежды у Путина нет.

Ожидается, что после ухода Олега Говоруна, который отвечал за украинское направление, скорее всего, из украинской темы "уйдет" Сурков и перестанет быть куратором по направлению Донбасса. Если кураторство перейдет к Дмитрию Козаку, вице-премьеру правительства, который занимается экономическими вопросами Крыма и Донбасса, то произойдет замораживания всего процесса. Будет новый этап экономической поддержки, возобновление экономической активности на территориях вышедших из под контроля Киева, но это не будет означать никакого политического решения.

— Вы упомянули Медведчука и ряд российских политологов, в том числе и Белковского, говорят, что Медведчук очень сильно разочаровал Путина в плане Украины.

— Мы не можем уверенно утверждать, что это так. Между Сурковым и Медведчуком есть конфликт. Негативная информация о Медведчуке может быть вполне инспирирована стороной, которая сражается на стороне Суркова. Во-вторых, существуют экономические круги в Москве, которые активно связаны с Курченко и они тоже могут иметь свою точку зрения на Медведчука и его план.

Безусловно, его идеи на сегодня в политическом отношении очень слабые. Но Медведчук и ему подобные будут предлагать создание более сильного пророссийского представительства в Раде, а в этом Путин заинтересован. Кремлю выгодно любое усиление в Раде, а с другой стороны очевидно, что Медведчук должен предлагать новому президенту какую-то более-менее убедительную идею.

Избиратели юго-востока Украины со своей стороны сделали определенную инвестицию в нового президента своим голосованием. И Зеленский не может просто так вначале своего президентства проигнорировать эти составные части его 73%. В тоже время он не может проигнорировать ожидания юго-востока. Они не связаны с реинтеграцией Донбасса, но точно связаны с ослаблением противостояния Киева и Москвы.

— А как дальше Путин собирается "впихивать" Донбасс Украине, если там большая часть людей будет с российскими паспортами?

— Путин реалистично смотрит на это и считает, что никакой реинтеграции не будет. И что ситуация с Донбассом сохранится на многие годы. После убийства Захарченко видно, что Пушилин и его кураторы стремятся полностью ликвидировать самостоятельную общественную жизнь, в том числе и ура-патриотическую, и построить систему экономического обеспечения и культурного взаимодействия поверх конфликта, примерно по модели Тирасполя.

Самое главное что, что фонд "Русский мир" прикреплен к Донецку. Донецкий университет выстраивает систему договоров с какими-то провинциальными российскими вузами, чтобы студенты получали возможности для участия в международных программах обмена. В свое время с этим сталкивался и Тирасполь. Будет развиваться непрерывное взаимодействие с Ростовской областью, с югом России. Видно, что Кремль окончательно хочет взять под собственный контроль существующий на Донбассе бизнес.

Контакты Путина с мировыми лидерами сейчас не содержат украинской повестки. Вашингтон хочет вести новые переговоры вокруг ядерных вооружений. Европа сохраняет режим санкций, но хорошо заметно, что ни у Германии, ни у Франции, ни у стран Центральной Европы нет никаких инициатив в этом направлении. Была слабая и до конца непонятная инициатива ОБСЕ, но публичных комментариев со стороны Кремля так и не последовало.

— Есть предположения, что у Зеленского будет более жесткая политика в отношении Кремля, чем была у Порошенко.

— Я тоже так думаю. И не потому, что Зеленский настроен более радикально лично в отношении Кремля и Путина. Дело в том, что Зеленский — это новое поколение политиков, оно не связано общей советской историей. Люди 1955-65 гг. рождения имели длинную историю советского и постсоветского взаимодействия, и это смягчало отношения между лидерами разных стран, даже если они находились в каких-то экономических конфликтах. Зеленский — это новое поколение, у которого нет оснований для такого смягчения. Это одна сторона.

Вторая сторона заключена в том, чтобы избиратель Зеленского проголосовал за то, чтобы жизнь продолжалась без обострения. У Зеленского и его администрации нет никакого окна что-то сделать на российском направлении, потому что путинисты настроены и дальше через голову Украины продолжать свой конфликт с Западом. Никуда они не движутся в плане смягчения в своей антизападной и антилиберальной риторике. Тут у Зеленского за плечами только план проевропейской политики, дальнейшей интеграции в НАТО и ЕС, что будет вызывать дальнейшее напряжение с Путиным. Стоит готовится к новому обострению и может быть еще более тяжелому, чем при Порошенко.

— Военный захват Украины все еще на повестке дня в этом контексте?

— На какие-то военные операции Кремль не пойдет. Все-таки он действует не прямыми военными методами, а пытается раскачать умы общественности. И без определенных общественных отношений Кремль не будет прибегать ни к каким военным действиям. Я бы стал опасаться другого – сейчас вокруг Кремля слишком много людей, которые ежедневно присутствуют на федеральных каналах, в социальных сетях и медиа. Они имеют грантовую поддержку Кремля. Все эти люди непрерывно выступают, чтобы каким-то образом раскачать юго-восток Украины. Даже если он не будет центром сепаратистского движения, чтобы он оказывал непрерывное давление на Киев и на украинскую политику. Вот это главная проблема.

— А как сейчас живет сама Россия?

— Несмотря на то, что социологи фиксируют усталость населения от власти и рост недоверия к ней, и видны различные формы протестной активности, особенно региональные, - вся эта система Путина глубоко эшелонированная. Это корпоративное государство, у которого высокие нормы управленческой стабильности. Система готова сопротивляться очень эффективно и видимых факторов угроз Кремлю нет.

Путинская система за 5 лет адаптировалась к санкциям самыми разными способами, в том числе и за счет создания огромного бизнеса по обходу санкций. Во-вторых, очень хорошо видно, что если в 2014 году после аннексии Крыма и даже в первой половине 2015-го многим казалось, что Кремль совершил убийственный шаг, то за пять последних лет у ближайших соседей Путина ничего не изменилось. Это остается по прежнему неприемлемым и для Беларуси, и для Казахстана. Но при этом мы видим, что путинисты адаптировались.

Никто в России не ждет отключение СВИФТа или каких-то военных форм демонстрации со стороны Запада. Ничего этого нет, Кремль наоборот собирается развивать двустороннюю активность с Западом.

— Говорят, что Путин не будет баллотироваться в 2024-м году, а уйдет так, как ушел Ельцин, назначив себе преемника.

— Это вполне возможный сценарий. Путин может уступить, как уступил Медведеву на один срок президентское кресло и вернуться в него еще раз. Ему же будет только 72 года. Он может и не возвращаться, если передаст дела приемнику и они пойдут так, как надо с его точки зрения. Если после 2024 года путинистам удастся построить всю систему передачи власти "сыновьям", чем они и занимаются, то Путин может и не возвращаться. Он может спокойно оставаться на пенсии и доживать свой срок великим создателем новой модели российского государства. Безусловно, будут силы в 2024-м, которые будут говорить: "Нет-нет Владимир Владимирович оставайтесь дальше, все и так очень хорошо". Да и Путин может принять другое решение, ничего исключать нельзя.

— Преемники это люди типа Медведева или это какие-то новые лица?

— За ближайшие 5 лет любимцем Путина может стать кто-то из молодых губернаторов. У этого варианта есть заметное но: Путин никому не рассказывает о своих симпатиях, никто не приближен к нему и все они еще очень далеки от президентской должности. И тем не менее нельзя отрицать того, что за 2 года до выборов Путин обозначит такую фигуру среди молодых политиков.

Россия находится в таком положении в результате аннексии Крыма и путинского поворота 2014 года, в условиях “войны”, что Путин не будет рисковать и может оставить пост одному из проверенных ветеранов верхушки. На сегодня в этом списке 6-7 человек. Это может быть Сергей Собянин, Сергей Кириенко, как ни странно, даже Сергей Шойгу, Алексей Кудрин, Сергей Чемизов или Дмитрий Медведев. У каждого из них есть большие но, чтобы оказаться на этом посту. Эти “но” при путинском режиме состоят из трех частей:

1) Может ли такой человек быть избираемым. Если у него очень высокий негативный рейтинг, никто не будет тащить его на пост президента.

2) Этот человек будет абсолютно системен, то есть он не должен создавать собственный политический центр, а должен выступать модератором между путинской верхушкой, ее сыновьями и внуками.

3) этот человек должен быть главнокомандующим в стране с ядерным оружием, это должен быть чиновник класса А, у которого есть опыт руководства регионом или крупной госкорпорацией, превышающей 100 тыс. чел. Это должен быть человек, который давал военную присягу и который по-настоящему хорошо разбирается в экономической стороне путинизма. Путин не может передавать власть даже на короткий период человеку, который не понимает того, как работают экономические коммуникации в путинском бандитском государстве. Ну и этот человек должен понимать спецслужбы и армию.

Таких людей очень немного, у них у всех есть свои минусы. Вопрос о преемнике встанет ближе к 2022 году. Сейчас его рано обсуждать.

— Примирение между украинским и российским народом возможно?

— Нет глубокого конфликта между ними. Это конфликт политический и он не разрешим. Украинский народ не хочет оставаться в советской или неосоветской зоне. Может, люди не очень понимают, чего они хотят, но они отчетливо не хотят советизма. А Кремль сейчас возвращается к советским, неосоветским и неоимперским практикам. Белорусы кстати тоже не хотят интегрироваться в союзное государство на условиях Москвы.

Что касается народов, то здесь какого-то рокового, фундаментального противоречия нет. После окончания политического конфликта людям нужно 2-5 лет, чтобы восстановились приграничная торговля, добрые отношения и культурный обмен. В Европе многие народы в течение 3 столетий воевали и довольно жестоко. Счет обид был огромный, но примирились же. Тут более важно, чтобы Украина да и все остальные страны бывшего восточного блока и бывшего СССР двигались дальше от советизма и не возвращались к нему. Это важно и для русских, кто не хотел бы ресоветизации и кто не разделяет глобальных планов Кремля.

— Есть такая часть украинцев, которые считают, что для дальнейшего нормального существования с Россией, она должна отдать Крым, Донбасс, выплатить контрибуции и, безусловно, извиниться за то, что наделала.

— С точки зрения риторики абсолютно любые идеи допустимы. Другое дело: реалистичный взгляд на политику показывает, что требовать контрибуций или суда над людьми, которые совершили политическое преступление или требовать каких-то люстраций в отношении российских пропагандистов — это все можно, но нужно понимать, что это сотрясение воздуха до той поры, пока не появились какие-то глобальные международные институции, поддерживающие такие идеи. В противном случае это риторика не имеющая смысла.

Такая же ситуация и по контрибуциям за Крым. Если бы вокруг российско-украинских отношений сформировался какой-то международный консорциум, который бы выступил с идеей контрибуции за Крым, то можно было о чем-то говорить. Но пока такого консорциума нет, значит, никто не сможет потребовать от России контрибуции. Тоже самое касается и суда над людьми, которые совершили в 2014-м чудовищные преступления в отношении российского и украинского народов, затеяв аннексию Крыма и экспедицию на Донбасс. Никак не отношусь к этому и не считаю, что этому нужно придавать большое значение. Это некоторые формы литературы.

Я, например, с огромной симпатией отношусь к Аркадию Бабченко, к своему другу и коллеге, которые постоянно шутит, что нужно вернуться в Москву на абрамсах. Понятно, что это просто риторика и за ней ничего не стоит.